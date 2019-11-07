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Хомчак і Аваков анонсували початок розведення в Петрівському

Четвер, 7 листопада 2019, 16:18

Начальник Генерального штабу Руслан Хомчак і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розповіли послам в Золотому, що на ділянці Богданівка-Петрівське після верифікації режиму тиші почнеться розведення з 12:00 8 листопада.

Аваков написав у своєму Твіттері "Богданівка, Донецька область,  Україна, 1 км до смуги розміжування. Якщо все буде добре, завтра о 12 - початок розведення".

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", Хомчак заявив:

"Там, де відвели, сьогодні обстрілів немає. Війська, які відійшли, готові до реагування на всі ситуації. Також сьогодні ми були в районі Петрівського, яке нам непідконтрольне зараз, це між Петрівським і Богданівкою. Сім днів тиші вчора якраз минуло, сьогодні зроблено всі заяви, відбувається верифікація, і із завтрашнього дня ми вже готові будемо виконувати ті вимоги, які є з розведення. Відповідно, це буде все дзеркально. О 12:00 завтра буде заява керівників, які за це відповідають, про початок заходів".

На сторінці МВС у Facebook також вказується, що в Золотому були присутні тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор, посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен, посол Франції в Україні Етьєн де Понсьен, посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс.

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"Українська правда" у Threads

Теми: Розведення силДонбасОб'єднані сили на Донбасі
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