Хомчак і Аваков анонсували початок розведення в Петрівському

9614 переглядів
Четвер, 7 листопада 2019, 17:18

Начальник Генерального штабу Руслан Хомчак і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розповіли послам в Золотому, що на ділянці Богданівка-Петрівське після верифікації режиму тиші почнеться розведення з 12:00 8 листопада.

Аваков написав у своєму Твіттері "Богданівка, Донецька область,  Україна, 1 км до смуги розміжування. Якщо все буде добре, завтра о 12 - початок розведення".

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", Хомчак заявив:

"Там, де відвели, сьогодні обстрілів немає. Війська, які відійшли, готові до реагування на всі ситуації. Також сьогодні ми були в районі Петрівського, яке нам непідконтрольне зараз, це між Петрівським і Богданівкою. Сім днів тиші вчора якраз минуло, сьогодні зроблено всі заяви, відбувається верифікація, і із завтрашнього дня ми вже готові будемо виконувати ті вимоги, які є з розведення. Відповідно, це буде все дзеркально. О 12:00 завтра буде заява керівників, які за це відповідають, про початок заходів".

На сторінці МВС у Facebook також вказується, що в Золотому були присутні тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор, посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен, посол Франції в Україні Етьєн де Понсьен, посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс.

Читайте також: Піти чи залишитись. Чи допоможе розведення військ закінчити війну на Донбасі

 
 

Теми: Аваков США Донбас


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Як працює уряд Гончарука. Хто чий міністр, закриті засідання Кабміну та загрози ротації 6 листопада 2019, 06:00
Зеленський увімкнув "турборежим" для Авакова 5 листопада 2019, 21:08
Підтримка Зеленського, боротьба з Луценком та помста Трампа: що розповіла на допиті експосол США 5 листопада 2019, 18:55
Усі новини
Головні новини
Bellingcat встановив ім'я і місце бойовика РФ, розшукуваного ГПУ за вбивство
Зеленський здав щось в оренду і отримав майже мільйон – декларація
Поліція затримала подружжя АТОвців, які можуть фігурувати у справі Шеремета
Зеленський: Поки що у нас у Верховній Раді демократія, але поки що
Усі новини
психологія

10 ознак того, що ви ніколи не розбагатієте

дослідження

Наскільки швидше старіє обличчя від куріння

тест

Що ви знаєте про дифтерію та захист від неї