Розвідка Британії розповіла про контратаки українських сил під Покровськом і тиск РФ на Курщині
Українські сили оборони провели низку контратакувальних дій в районі Покровська Донецької області, водночас у Курській області армія РФ чинить тиск на українські підрозділи, йдеться в огляді британської розвідки.
Джерело: огляд британської розвідки в соцмережі Х, передає "Європейська правда"
Деталі: Повідомляється, що війська РФ чинять дедалі більший тиск на українські сили в Курській області РФ із заходу, півночі та сходу.
Українські війська, ймовірно, зберігають контроль над територією площею близько 300 кв. км.
Водночас в огляді зазначено, що російські окупаційні сили проводять менше наступальних операцій на інших ділянках фронту порівняно з кінцем 2024 і початком 2025 року.
В районі Покровська, де зосереджені основні російські підрозділи, українські війська здійснили низку контратак у районі населених пунктів Піщане, Удачне, Шевченко, а також в районі логістичної магістралі Т-05-06.
"Можливості для українських контрнаступів розширилися завдяки скороченню кількості наземних наступальних операцій, що проводяться Росією", – йдеться в огляді.
Також у відомстві зазначають, що російські лінії постачання у напрямку Покровська також були ослаблені атаками українських FPV-дронів.
Що було раніше:
- Минулого тижня естонська розвідка відзначала успішні українські контратаки в районі Покровська.
- Раніше британська розвідка повідомляла, що з початку 2025 року втрати російської окупаційної армії в Україні склали вже 90 тисяч військових вбитими і пораненими.