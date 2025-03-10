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Розвідка Британії розповіла про контратаки українських сил під Покровськом і тиск РФ на Курщині

Ірина Кутєлєва, Станіслав ПогоріловПонеділок, 10 березня 2025, 14:28
Розвідка Британії розповіла про контратаки українських сил під Покровськом і тиск РФ на Курщині
Фото: Генштаб ЗСУ

Українські сили оборони провели низку контратакувальних дій в районі Покровська Донецької області, водночас у Курській області армія РФ чинить тиск на українські підрозділи, йдеться в огляді британської розвідки.

Джерело: огляд британської розвідки в соцмережі Х, передає "Європейська правда"

Деталі: Повідомляється, що війська РФ чинять дедалі більший тиск на українські сили в Курській області РФ із заходу, півночі та сходу.

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Українські війська, ймовірно, зберігають контроль над територією площею близько 300 кв. км.

Водночас в огляді зазначено, що російські окупаційні сили проводять менше наступальних операцій на інших ділянках фронту порівняно з кінцем 2024 і початком 2025 року.

В районі Покровська, де зосереджені основні російські підрозділи, українські війська здійснили низку контратак у районі населених пунктів Піщане, Удачне, Шевченко, а також в районі логістичної магістралі Т-05-06.

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"Можливості для українських контрнаступів розширилися завдяки скороченню кількості наземних наступальних операцій, що проводяться Росією", – йдеться в огляді.

Також у відомстві зазначають, що російські лінії постачання у напрямку Покровська також були ослаблені атаками українських FPV-дронів.

Що було раніше:

Збройні силиРозведення силросійсько-українська війнаВелика Британія
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