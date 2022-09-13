Розвідка США прогнозує подальший відступ Росії після втрати Харківщини – WP

Представники розвідувальних кіл США вважають, що після успішного контрнаступу України на окупованій Харківщині російські війська, можливо, будуть змушені віддати й інші захоплені ними території.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише The Washington Post.

"У Росії проблеми. Тепер питання полягає в тому, як росіяни відреагують, та їхня слабкість була викрита, і вони не мають значних резервів живої сили або техніки", – сказав виданню один із американських чиновників на умовах анонімності.

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Інший співрозмовник WP зазначає, що українські сили просуваються вперед обережно, закріплюючи свої успіхи. Водночас у Вашингтоні не вважають, що відступ Росії на Харківщині говорить про її стратегічну поразку.

Розвідка США скептично ставиться до того, що президент РФ Владімір Путін, який досі не оголосив мобілізацію, вирішить піти на крайні заходи - як-от застосування хімічної або тактичної ядерної зброї. Тим паче, в Росії поки ще є можливості для перегрупування й завдання сильного удару.

Співрозмовники The Washington Post вважають, що очікувати на прорив українських військових можна і в районах Херсона та Маріуполя, але додають, що воєнні дії там уже призвели до серйозних втрат з українського боку.

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Нагадаємо, в останні дні українські сили розпочали контрнаступ не лише в Херсонській, а й у Харківській області. За даними британської розвідки, ЗСУ на Харківщині розбили сили РФ, визначені ключовими у потенційній війні з НАТО.

Деякі західні політики на цьому тлі закликали посилити військову допомогу Україні. А міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що прискорення поставок зброї допоможе швидше завершити повномасштабну війну.