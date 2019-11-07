Суд переніс розгляд касації у справі Гонгадзе

Касаційний суд Верховного суду переніс розгляд касаційної скарги щодо вироку ексгенералу МВС Олексію Пукачу.

Джерело: Hromadske

Деталі: За клопотанням адвоката Пукача Володимира Нестеренка Касаційний суд переніс розгляд скарги на 5 грудня.

Олексій Пукач подав касацію, щоб йому змінили вирок з довічного ув’язнення на 15 років.

Крім того, у 2018 році Пукачу на прохання адвокатів перерахували строк за законом Савченко.

Якщо суд задовольнить касацію, Пукач може вийти на свободу.

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