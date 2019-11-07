Суд переніс розгляд касації у справі Гонгадзе
Четвер, 7 листопада 2019, 16:24
Касаційний суд Верховного суду переніс розгляд касаційної скарги щодо вироку ексгенералу МВС Олексію Пукачу.
Джерело: Hromadske
Деталі: За клопотанням адвоката Пукача Володимира Нестеренка Касаційний суд переніс розгляд скарги на 5 грудня.
Олексій Пукач подав касацію, щоб йому змінили вирок з довічного ув’язнення на 15 років.
Крім того, у 2018 році Пукачу на прохання адвокатів перерахували строк за законом Савченко.
Якщо суд задовольнить касацію, Пукач може вийти на свободу.
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Передісторія:
- Георгій Гонгадзе зник у Києві 16 вересня 2000 року. У листопаді того ж року в лісі Київської області знайшли обезголовлене тіло, яке, за висновками експертів, могло належати журналісту. У 2009 році на Київщині знайшли рештки черепа нібито Гонгадзе. Поховали Гонгадзе 22 березня 2016 року в Києві.
- Оприлюднення восени 2000 року "плівок Мельниченка" призвели до "касетного скандалу". Записи із кабінету президента Кучми свідчили про причетність Леоніда Кучми та інших високопосадовців і політиків до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.
- 15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними в убивстві Гонгадзе трьох екс-працівників Департаменту зовнішнього спостереження МВС України – Валерія Костенка, Миколу Протасова й Олександра Поповича. Суд позбавив їх волі на термін від 12 до 13 років.
- У 2011 році прокуратура відкрила справу проти Кучми, однак того ж року суд закрив її.
- 31 січня 2011 року суд відмовив у задоволенні скарги Мирослави Гонгадзе щодо вилучення з обвинувачення Олексію Пукачу пункту про убивство на замовлення.
- 29 січня 2013 року Печерський райсуд Києва засудив екс-начальника департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексія Пукача до довічного позбавлення волі, визнавши його винним у вбивстві Георгія Гонгадзе.
- Апеляційний суд залишив вирок у силі.
- У грудні 2015 року Пукач розповів, що вбивство Гонгадзе не було навмисним та має розглядатися як вбивство з необережності і розповів нову версію подій.
- На початку літа 2016 року Пукача етапували до Чортківської колонії у Тернопільській області.
- Вищий спецсуд розглядав касацію на вирок. На розгляді касації оголошено безстрокову перерву.
- Замовників убивства досі не покарано.