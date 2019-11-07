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"Как это по-русски?": Зеленський розповів, як вчить мову

Четвер, 7 листопада 2019, 18:02

Президент Володимир Зеленський за кермом Tesla оцінив свій рівень володіння українською мовою і розповів, як планує його вдосконалювати.

Джерело: відео Зеленського у Facebook

Пряма мова: Рівень української мови, на мою особисту думку, зростає. Але я знаю, що є помилки з наголосами і з деякими словами. Хочу говорити краще.

Може і неможливо знати мову на 100%, але я намагаюся її знати. Практика, більше говорити, краще – з розумними людьми.

Я спілкувався з людиною російською мовою і іноді забував слова. Називаю слово і кажу: "Как это по-русски?".

Передісторія:

  • Дружина Зеленського Олена у квітні, після перемоги чоловіка у президентських виборах, сказала, що її чоловік вдосконалює знання української мови і наразі шукає викладача.
  • Раніше спікер виборчого штабу Зеленського Дмитро Разумков заявив, що єдиною державною мовою в Україні є українська, але її розвиток має бути не за методом батога, а за методом пряника.

Українська правда
Теми: Зеленськиймова
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