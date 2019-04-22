Дружина розповіла, як Зеленський вчить українську, і порівняла його з Порошенком

Дружина Володимира Зеленського, який переміг у президентських виборах в Україні, Олена заявила, що її чоловік вдосконалює своє знання української мови і наразі шукає гарного викладача.

Про це вона сказала в інтерв'ю BBC news Україна.

У неї запитали, чи вивчають вони з чоловіком українську мову, оскільки його багато критикують за те, що розмовляє російською мовою, і будуть критикувати її, коли вона стане першою леді.

"Звичайно, ми знаємо українську мову та вільно нею спілкуємось. Але одна справа, коли ти це робиш у звичайній обстановці, швидко знаходиш слова і все добре. Останнім часом він постійно в стресі, постійно під напругою та психологічним тиском. Тому важко", - пояснила Зеленська.

За її словами, вперше українську вона почула у другому класі на уроці української мови від учительки, а також були родичі, які говорили на суржику, тому мову розуміли.

"Зараз, звичайно, Володимир намагається поглибити свої знання, він вчить. Ми шукаємо викладача, який би допоміг йому набрати швидкість", - сказала дружина Зеленського.

"Адже подивіться, Петро Олексійович говорить завжди повільно, з чіткими паузами, розділяючи фрази. Володимир теж так може говорити, але це не його природний темп мови. Він швидко говорить. І коли починає швидко говорити, в цей час перекладає, виникають затримки і з'являється відчуття, що людина говорить не своєю мовою", - додала вона.

Зеленська підкреслила, що вони над цим зараз працюють і запевнила, що в штабі вже говорять лише українською.

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