Штаб Зеленського пропонує свій варіант розвитку української мови

Спікер виборчого штабу Володимира Зеленського Дмитро Разумков заявив, що єдиною державною мовою в Україні є українська, але її розвиток має бути не за методом батога, а за методом пряника.

Про це він сказав на брифінгу у понеділок.

На питання, чи готова команда Зеленського політично підтримати закон про мову, який наразі розглядає Верховна Рада, Разумков відповів, що для початку парламент має погодити всі правки і ухвалити документ

"Виходячи з позиції Зеленського, яка була озвучена раніше, єдиною державною мовою в Україні є українська мова", - сказав він.

"Розвиток і підтримка державної мови - це одна із ключових прерогатив президента. Але методи мають бути стимулюючими, а не йти за методом батога. Метод пряника дає більше ефективності, у цьому питанні зокрема", - додав представник штабу Зеленського.

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