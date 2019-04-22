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Штаб Зеленського пропонує свій варіант розвитку української мови

Понеділок, 22 квітня 2019, 13:48

Спікер виборчого штабу Володимира Зеленського Дмитро Разумков заявив, що єдиною державною мовою в Україні є українська, але її розвиток має бути не за методом батога, а за методом пряника.

Про це він сказав на брифінгу у понеділок.

На питання, чи готова команда Зеленського політично підтримати закон про мову, який наразі розглядає Верховна Рада, Разумков відповів, що для початку парламент має погодити всі правки і ухвалити документ

"Виходячи з позиції Зеленського, яка була озвучена раніше, єдиною державною мовою в Україні є українська мова", - сказав він.

"Розвиток і підтримка державної мови - це одна із ключових прерогатив президента. Але методи мають бути стимулюючими, а не йти за методом батога. Метод пряника дає більше ефективності, у цьому питанні зокрема", - додав представник штабу Зеленського.  

Нагадаємо:

  • Раніше Володимир Зеленський заявляв, що воліє дізнатися думку громадян щодо мовного питання і виступає за збереження мовлення російською на телебаченні.
  • На запитання, чи підпише він закон про мову, якщо стане президентом і Верховна Рада нарешті ухвалить його у другому читанні, Зеленський відповів: "По-перше, його треба глибоко вивчити. Потім я хочу дізнатися думку громади з приводу цього закону".
  • 21 квітня відбувся другий тур виборів президента України.
  • Згідно з даними екзит-полу, за Зеленського віддали голоси 73.2% опитаних українців, за Петра Порошенка – 25.3%.

Яна Міланова, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Зеленськиймова
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