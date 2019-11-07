Президент: "Не дуже багато посадок? І згоден, і ні"

Президент Володимир Зеленський обіцяє, що правоохоронна система доведе до кінця резонансні кримінальні провадження.

Джерело: відео, поширене на Facebook-сторінці

Деталі: За словами глави держави, колишні політики в новій системі влади ("це вже не схема, а система") не можуть знайти собі місце "і не знайдуть".

Пряма мова: "Не дуже багато посадок? І згоден і ні. Дивіться, справа Свинарчуків є? Є. Пашинський, Микитась, Дубневич... Ви бачили, що навіть у Верховній Раді не всі голосували. Всі бояться, що до них буде таке саме ставлення. І правильно бояться, воно буде таке. А далі будуть вироки, цим людям, про кого я сказав. А якщо не будуть, буде відкрито інші справи і ніхто не буде зупинятись.

Проблема швидких "посадок"… Багато справ є, до яких, ми зрозуміли, ми повинні підготуватись. Бо по-іншому ці люди будуть виходити на свободу. Бо всі ці справи розваляться. В судах. Тому все буде. І з справою Каті Гандзюк, і з Павлом Шереметом, і справи в оборонній сфері".

Додатково: Президент Володимир Зеленський записав уже друге відео за кермом автомобіля Tesla. У 20-хвилинному ролику він звертається до співрозмовника, якого не видно в кадрі. Зеленський також не зраджує своїй традиції з’являтися в кадрі з їжею: робить замовлення в McDonald's.