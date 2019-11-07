Президент: "Не дуже багато посадок? І згоден, і ні"

10760 переглядів
Четвер, 7 листопада 2019, 19:04

Президент Володимир Зеленський обіцяє, що правоохоронна система доведе до кінця резонансні кримінальні провадження.

Джерело: відео, поширене на Facebook-сторінці

Деталі: За словами глави держави, колишні політики в новій системі влади ("це вже не схема, а система") не можуть знайти собі місце "і не знайдуть".

Пряма мова: "Не дуже багато посадок? І згоден і ні. Дивіться, справа Свинарчуків є? Є. Пашинський, Микитась, Дубневич... Ви бачили, що навіть у Верховній Раді не всі голосували. Всі бояться, що до них буде таке саме ставлення. І правильно бояться, воно буде таке. А далі будуть вироки, цим людям, про кого я сказав. А якщо не будуть, буде відкрито інші справи і ніхто не буде зупинятись.

Проблема швидких "посадок"… Багато справ є, до яких, ми зрозуміли, ми повинні підготуватись. Бо по-іншому ці люди будуть виходити на свободу. Бо всі ці справи розваляться. В судах. Тому все буде. І з справою Каті Гандзюк, і з Павлом Шереметом, і справи в оборонній сфері".

Додатково: Президент Володимир Зеленський записав уже друге відео за кермом автомобіля Tesla. У 20-хвилинному ролику він звертається до співрозмовника, якого не видно в кадрі. Зеленський також не зраджує своїй традиції з’являтися в кадрі з їжею:  робить замовлення в McDonald's.

Валентина Романенко, УП


powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
Bellingcat встановив ім'я і місце бойовика РФ, розшукуваного ГПУ за вбивство
Зеленський здав щось в оренду і отримав майже мільйон – декларація
Поліція затримала подружжя АТОвців, які можуть фігурувати у справі Шеремета
Зеленський: Поки що у нас у Верховній Раді демократія, але поки що
Усі новини
психологія

10 ознак того, що ви ніколи не розбагатієте

дослідження

Наскільки швидше старіє обличчя від куріння

тест

Що ви знаєте про дифтерію та захист від неї