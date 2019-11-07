Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Президент: "Не дуже багато посадок? І згоден, і ні"

Четвер, 7 листопада 2019, 18:04

Президент Володимир Зеленський обіцяє, що правоохоронна система доведе до кінця резонансні кримінальні провадження.

Джерело: відео, поширене на Facebook-сторінці

Деталі: За словами глави держави, колишні політики в новій системі влади ("це вже не схема, а система") не можуть знайти собі місце "і не знайдуть".

Пряма мова: "Не дуже багато посадок? І згоден і ні. Дивіться, справа Свинарчуків є? Є. Пашинський, Микитась, Дубневич... Ви бачили, що навіть у Верховній Раді не всі голосували. Всі бояться, що до них буде таке саме ставлення. І правильно бояться, воно буде таке. А далі будуть вироки, цим людям, про кого я сказав. А якщо не будуть, буде відкрито інші справи і ніхто не буде зупинятись.

Проблема швидких "посадок"… Багато справ є, до яких, ми зрозуміли, ми повинні підготуватись. Бо по-іншому ці люди будуть виходити на свободу. Бо всі ці справи розваляться. В судах. Тому все буде. І з справою Каті Гандзюк, і з Павлом Шереметом, і справи в оборонній сфері".

Додатково: Президент Володимир Зеленський записав уже друге відео за кермом автомобіля Tesla. У 20-хвилинному ролику він звертається до співрозмовника, якого не видно в кадрі. Зеленський також не зраджує своїй традиції з’являтися в кадрі з їжею:  робить замовлення в McDonald's.

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Останні новини
02:46
Росіяни заявили про збиття безпілотника, який нібито "летів на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запускали ударні БпЛА, також була ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
Усі новини...
Реклама: