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Зеленський зробив селфі з шаурмою

Середа, 29 травня 2019, 15:53
Зеленський зробив селфі з шаурмою

Президент Володимир Зеленський опублікував фото з шаурмою та заявив, що у ній немає нічого ганебного, а ще вона допомагає не "забронзовіти".

ВІдповідний пост опублікований у Facebook президента.

"Коли у тебе напружений графік, шаурма може бути рішенням. У цьому, як бачите, немає нічого страшного, незручного і тим паче – ганебного", - написав він.

 
фото з Facebook В. Зеленського

" А ще – допомагає не "забронзовіти", не відриватися від людей. Для тих, хто у владі, це корисно. Рекомендую!", - додав Зеленський.

Як повідомлялося, у середу президент поїхав на шахту "Лісова" державної компанії "Львіввугілля", де внаслідок обвалу породи загинули двоє шахтарів.

Нагадаємо:

  • 26 травня, у день Києва, президент Володимир Зеленський опублікував пост про власні враження від столиці.
  • Зеленський написав, що вважає Київ "гордим і суворим містом", яке не залишає байдужим.
  • Зокрема додав, що "є те, що робить Київ - Києвом. Це запах квітучих лип і шаурми біля метро…".
  • Після цього у соцмережах було чимало публікацій людей, яких обурила заява про шаурму.

Українська правда

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Теми: Зеленськийпрезидент
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