Зеленський зробив селфі з шаурмою

Президент Володимир Зеленський опублікував фото з шаурмою та заявив, що у ній немає нічого ганебного, а ще вона допомагає не "забронзовіти".

ВІдповідний пост опублікований у Facebook президента.

"Коли у тебе напружений графік, шаурма може бути рішенням. У цьому, як бачите, немає нічого страшного, незручного і тим паче – ганебного", - написав він.

фото з Facebook В. Зеленського

" А ще – допомагає не "забронзовіти", не відриватися від людей. Для тих, хто у владі, це корисно. Рекомендую!", - додав Зеленський.

Як повідомлялося, у середу президент поїхав на шахту "Лісова" державної компанії "Львіввугілля", де внаслідок обвалу породи загинули двоє шахтарів.

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