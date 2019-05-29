Зеленський зробив селфі з шаурмою
Середа, 29 травня 2019, 15:53
Президент Володимир Зеленський опублікував фото з шаурмою та заявив, що у ній немає нічого ганебного, а ще вона допомагає не "забронзовіти".
ВІдповідний пост опублікований у Facebook президента.
"Коли у тебе напружений графік, шаурма може бути рішенням. У цьому, як бачите, немає нічого страшного, незручного і тим паче – ганебного", - написав він.
" А ще – допомагає не "забронзовіти", не відриватися від людей. Для тих, хто у владі, це корисно. Рекомендую!", - додав Зеленський.
Як повідомлялося, у середу президент поїхав на шахту "Лісова" державної компанії "Львіввугілля", де внаслідок обвалу породи загинули двоє шахтарів.
Нагадаємо:
- 26 травня, у день Києва, президент Володимир Зеленський опублікував пост про власні враження від столиці.
- Зеленський написав, що вважає Київ "гордим і суворим містом", яке не залишає байдужим.
- Зокрема додав, що "є те, що робить Київ - Києвом. Це запах квітучих лип і шаурми біля метро…".
- Після цього у соцмережах було чимало публікацій людей, яких обурила заява про шаурму.
Українська правда