Зеленський дав міністрам час до кінця року

7561 перегляд
Четвер, 7 листопада 2019, 19:50

Президент Володимир Зеленський заявив, що міністри, які не покажуть результат до кінця року, будуть звільнені.

Джерело: відео на Facebook-сторінці

Пряма мова Зеленського: "Такого молодого уряду ніколи не було. Тут є плюси і мінуси. 

Нема корумпованого досвіду і це великий плюс. Якщо ми сказали, що буде повне перезавантаження – так, це ризик, але це великий плюс.

Якщо вони не впораються, теж, чекаємо до кінця цього року. Хто не зможе, з тим будемо прощатися".

Раніше про дедлайни для міністрів згадував керівник Офіса президента Андрій Богдан в інтерв’ю "Українській правді".

Богдан сказав: "Ми дедлайн поставили до кінця року, вони зараз собі визначають пріоритетні напрямки, які обіцяють досягнути до кінця року. Відповідно, наша команда вся збереться, разом з ними будемо обговорювати й будемо приймати відповідні рішення".

5 листопада під час зустрічі в Офісі президента з міністрами та керівництвом Верховної Ради Зеленський доручив до кінця року або протягом кількох місяців виконати низку завдань.

Зокрема, міністру внутрішніх справ Арсену Авакову треба до кінця року спростити видачу водійського посвідчення та акредитацію закладів з підготовки водіїв.

Українська правда
Теми: Зеленський Кабінет міністрів


powered by lun.ua
Матеріали за темою
"Как это по-русски?": Зеленський розповів, як вчить мову 7 листопада 2019, 19:02
Зеленський: Поки що у нас у Верховній Раді демократія, але поки що 7 листопада 2019, 18:51
Посол США: У Зеленського вважають Порошенка винним у наслідках війни на Донбасі 7 листопада 2019, 18:02
Усі новини
Головні новини
Bellingcat встановив ім'я і місце бойовика РФ, розшукуваного ГПУ за вбивство
Зеленський здав щось в оренду і отримав майже мільйон – декларація
Поліція затримала подружжя АТОвців, які можуть фігурувати у справі Шеремета
Зеленський: Поки що у нас у Верховній Раді демократія, але поки що
Усі новини
Фотопроект

Шарм покинутих будівель

Музика

Українська музика жовтня. "Океан Ельзи", Джамала, Іван Дорн, O.Torvald, джаз та інше

дослідження

Паніка, як у людей: чому рослини бояться дощу