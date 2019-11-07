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Зеленський дав міністрам час до кінця року

Четвер, 7 листопада 2019, 18:50

Президент Володимир Зеленський заявив, що міністри, які не покажуть результат до кінця року, будуть звільнені.

Джерело: відео на Facebook-сторінці

Пряма мова Зеленського: "Такого молодого уряду ніколи не було. Тут є плюси і мінуси. 

Нема корумпованого досвіду і це великий плюс. Якщо ми сказали, що буде повне перезавантаження – так, це ризик, але це великий плюс.

Якщо вони не впораються, теж, чекаємо до кінця цього року. Хто не зможе, з тим будемо прощатися".

Раніше про дедлайни для міністрів згадував керівник Офіса президента Андрій Богдан в інтерв’ю "Українській правді".

Богдан сказав: "Ми дедлайн поставили до кінця року, вони зараз собі визначають пріоритетні напрямки, які обіцяють досягнути до кінця року. Відповідно, наша команда вся збереться, разом з ними будемо обговорювати й будемо приймати відповідні рішення".

5 листопада під час зустрічі в Офісі президента з міністрами та керівництвом Верховної Ради Зеленський доручив до кінця року або протягом кількох місяців виконати низку завдань.

Зокрема, міністру внутрішніх справ Арсену Авакову треба до кінця року спростити видачу водійського посвідчення та акредитацію закладів з підготовки водіїв.

Українська правда
Теми: ЗеленськийКабінет міністрів
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