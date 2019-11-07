Апеляційний суд вирішив арештувати Дубневича, але знизив заставу до 90 млн
Четвер, 7 листопада 2019, 21:15
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду визначила для нардепа Ярослава Дубневича запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави 90 мільйонів гривень.
Джерело: засідання суду 7 листопада
Деталі: Прокурор просив апеляційну палату ВАКС обрати той самий запобіжний захід для Дубневича, який він просив минулого разу: тримання під вартою з альтернативою 93 мільйони гривень.
Адвокати просили відмовити у задоволенні клопотання прокурора.
Передісторія:
- 31 жовтня Верховна Рада зняла з Ярослава Дубневича недоторканність і дозволила арешт нардепа. Того ж дня Дубневичу вручили підозру.
- 2 листопада Вищий Антикорупційний суд обрав нардепу Ярославу Дубневичу, якого підозрюють у розкраданні понад 93 мільйонів гривень на схемі із закупівлями "Укрзалізницею" стрілочної продукції, запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 100 мільйонів гривень
- Дубневич після суду заявив, що не знає, як зможе знайти таку суму.
- 4 листопада подав апеляцію на рішення суду.
Українська правда