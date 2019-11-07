Апеляційний суд вирішив арештувати Дубневича, але знизив заставу до 90 млн

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду визначила для нардепа Ярослава Дубневича запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави 90 мільйонів гривень.

Джерело: засідання суду 7 листопада

Деталі: Прокурор просив апеляційну палату ВАКС обрати той самий запобіжний захід для Дубневича, який він просив минулого разу: тримання під вартою з альтернативою 93 мільйони гривень.

Адвокати просили відмовити у задоволенні клопотання прокурора.

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