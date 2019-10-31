Генеральний прокурор Руслан Рябошапка вручив підозру народному депутату з групи "За майбутнє" Ярославу Дубневичу, з якого 31 жовтня зняли депутатську недоторканність.

Джерело: поінформований співрозмовник "Української правди"

Пряма мова: "Дубневичу вручили підозру".

Деталі: За словами співрозмовника УП, правоохоронці будуть клопотати про арешт нардепа із альтернативою внесення застави у розмірі 93 мільйони гривень. У прокуратурі очікують, що суд щодо нардепа буде 1 листопада.

Підозру та клопотання про арешт нардепу вручили в одному із кабінетів Верховної Ради. Дубневича не затримуватимуть, оскільки він не ховається від слідства і прийшов у парламент.

Що було раніше: НАБУ зібрало достатньо доказів для вручення нардепу підозри за ч. 5 ст. 191 КК (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

17 жовтня генпрокурор направив у Раду подання, за яким нардепи мають дати згоду на притягнення Дубневича до кримінальної відповідальності. Згодом Рябошапка повідомив, що на етапі реєстрації у Верховній Раді зараз перебуває три подання на народного депутата Ярослава Дубневича.

31 жовтня Рада дала згоду на арешт і притягнення до кримінальної відповідальності Дубневича. З нардепа зняли депутатську недоторканність.

Дубневич заявляв, що 17 та 18 жовтня був у Раді, але не отримував копії подання генпрокурора на притягнення його до кримінальної відповідальності.

Він відкидає всі підозри та звинувачення та вважає це політичним замовленням.

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