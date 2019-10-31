Рада зняла недоторканність і дозволила арешт Дубневича
Верховна Рада дозволила притягати до кримінальної відповідальності депутата з групи "За майбутнє" Ярослава Дубневича.
Джерело: засідання парламенту 31 жовтня
Деталі: Слідство вважає нардепа організатором корупційної схеми із заволодіння 93 млн грн Укрзалізниці.
Генпрокурор Руслан Рябошапка у виступі в ВР наголосив, що у слідства є достатньо доказів, щоб обґрунтувати вину Дубневича.
Дубневич у своєму виступі заявив, що у поданні відсутні докази дій, у яких його звинувачує прокуратура. Він вважає, що подання внесено з метою політичного популізму.
За зняття недоторканості з депутата проголосувало 332 депутати. За надання згоди на затримання Дубневича проголосувало 241. За арешт Дубневича проголсувало 229 депутатів.
Всі три рішення підтримали депутати фракцій "Слуги народу" та "Голос". Фракції "ЄС" і "Батьківщина" голосували лише за зняття недоторканності.
Не схотіли знімати недоторканність і дозволяти арешт свого колеги депутати фракцій "За майбутнє" та ОПЗЖ.
Генпрокурор Рябошапка запевнив "Слуг народу", що Дубневича не будуть затримувати прямо у залі Верховної Ради.
Що було раніше: 17 жовтня генпрокурор Руслан Рябошапка направив у Раду подання, за яким нардепи мають дати згоду на притягнення Дубневича до кримінальної відповідальності. Згодом Рябошапка повідомив, що на етапі реєстрації у Верховній Раді зараз перебуває три подання на народного депутата Ярослава Дубневича.
Дубневич заявляв, що 17 та 18 жовтня був у Раді, але не отримував копії подання генпрокурора на притягнення його до кримінальної відповідальності.
Він відкидає всі підозри та звинувачення та вважає це політичним замовленням.
Передісторія:
- НАБУ зібрало достатньо доказів для вручення нардепу підозри за ч. 5 ст. 191 КК (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).
- Дубневич – народний депутат трьох скликань Верховної Ради. У 2019 році, як і в 2014 році, потрапив у Раду по мажоритарній системі у окрузі №120. Наразі він член депутатської групи "За майбутнє".
- У 2014 році він був членом фракції "Блок Петра Порошенка" і очільником комітету Ради з питань транспорту.
- Восени 2016 року декларації Богдана та Ярослава Дубневичів викликали фурор у ЗМІ та серед експертів, оскільки в них були перераховані значні суми готівкових коштіві величезна кількість зареєстрованого в них і членів їх сімей нерухомого майна.
- НАБУ та СБУ розслідує кілька кримінальних справ, у яких фігурують посадові особи "Укрзалізниці" і компанії братів Дубневичів. Зокрема, щодо розкрадання газу на суму понад 1,4 мільярда гривень.
- Влітку 2018 року НАБУ повідомило про підозру посадовцям "Укрзалізниці"та представникам ТОВ "Вог Аеро Джет" у завданні збитків компанії на 92 мільйони гривень.
- Наприкінці 2018 року очільник САП Назар Холодницький передав генпрокурору Юрію Луценку для внесення в парламент подання про зняття недоторканності з народного депутата від БПП Ярослава Дубневича.
- 15 січня НАБУ повідомило сімом особам пропідозру в заволодінні 93,3 мільйона гривень "Укрзалізниці".
- 21 лютого 2019 року детективи НАБУ в аеропорту "Бориспіль" затримали помічника Дубневича і екс-першого заступника керівника Філії "Центр забезпечення виробництва" ПАТ "Укрзалізниця" Едуарда Пушкаренказа підозрою у розкраданні коштів.
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