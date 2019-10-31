Рада зняла недоторканність і дозволила арешт Дубневича

Верховна Рада дозволила притягати до кримінальної відповідальності депутата з групи "За майбутнє" Ярослава Дубневича.

Джерело: засідання парламенту 31 жовтня

Деталі: Слідство вважає нардепа організатором корупційної схеми із заволодіння 93 млн грн Укрзалізниці.

Генпрокурор Руслан Рябошапка у виступі в ВР наголосив, що у слідства є достатньо доказів, щоб обґрунтувати вину Дубневича.

Дубневич у своєму виступі заявив, що у поданні відсутні докази дій, у яких його звинувачує прокуратура. Він вважає, що подання внесено з метою політичного популізму.

За зняття недоторканості з депутата проголосувало 332 депутати. За надання згоди на затримання Дубневича проголосувало 241. За арешт Дубневича проголсувало 229 депутатів.

Всі три рішення підтримали депутати фракцій "Слуги народу" та "Голос". Фракції "ЄС", "Батьківщина" і групи самого депутата "За майбутнє" голосували лише за зняття недоторканності.

При цьому деякі депутати з фракції "Слуга народу" не голосували за затримання і арешт Дубневича. Зокрема, Олександр Дубінський.

Чесно

Не схотіли дозволяти арешт свого колеги і депутати групи "За майбутнє". Фракція ОПЗЖ взагалі не підтримала жодного рішення стосовно Дубневича.

Генпрокурор Рябошапка запевнив "Слуг народу", що Дубневича не будуть затримувати прямо у залі Верховної Ради.

Що було раніше: 17 жовтня генпрокурор Руслан Рябошапка направив у Раду подання, за яким нардепи мають дати згоду на притягнення Дубневича до кримінальної відповідальності. Згодом Рябошапка повідомив, що на етапі реєстрації у Верховній Раді зараз перебуває три подання на народного депутата Ярослава Дубневича.

Дубневич заявляв, що 17 та 18 жовтня був у Раді, але не отримував копії подання генпрокурора на притягнення його до кримінальної відповідальності.

Він відкидає всі підозри та звинувачення та вважає це політичним замовленням.

Передісторія: