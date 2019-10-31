Рада зняла недоторканність і дозволила арешт Дубневича

Депутат Дубневич під час голосування Ради за зняття з нього недоторканності

Верховна Рада дозволила притягати до кримінальної відповідальності депутата з групи "За майбутнє" Ярослава Дубневича.

Джерело: засідання парламенту 31 жовтня

Деталі: Слідство вважає нардепа організатором корупційної схеми із заволодіння 93 млн грн Укрзалізниці.

Генпрокурор Руслан Рябошапка у виступі в ВР наголосив, що у слідства є достатньо доказів, щоб обґрунтувати вину Дубневича.

Дубневич у своєму виступі заявив, що у поданні відсутні докази дій, у яких його звинувачує прокуратура. Він вважає, що подання внесено з метою політичного популізму.

За зняття недоторканості з депутата проголосувало 332 депутати. За надання згоди на затримання Дубневича проголосувало 241. За арешт Дубневича проголсувало 229 депутатів.

Всі три рішення підтримали депутати фракцій "Слуги народу" та "Голос". Фракції "ЄС" і "Батьківщина" голосували лише за зняття недоторканності.

Не схотіли знімати недоторканність і дозволяти арешт свого колеги депутати фракцій "За майбутнє" та ОПЗЖ.

Генпрокурор Рябошапка запевнив "Слуг народу", що Дубневича не будуть затримувати прямо у залі Верховної Ради.

Що було раніше: 17 жовтня генпрокурор Руслан Рябошапка направив у Раду подання, за яким нардепи мають дати згоду на притягнення Дубневича до кримінальної відповідальності. Згодом Рябошапка повідомив, що на етапі реєстрації у Верховній Раді зараз перебуває три подання на народного депутата Ярослава Дубневича.

Дубневич заявляв, що 17 та 18 жовтня був у Раді, але не отримував копії подання генпрокурора на притягнення його до кримінальної відповідальності.

Він відкидає всі підозри та звинувачення та вважає це політичним замовленням.

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