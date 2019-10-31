Рада зняла недоторканність і дозволила арешт Дубневича
Верховна Рада дозволила притягати до кримінальної відповідальності депутата з групи "За майбутнє" Ярослава Дубневича.
Джерело: засідання парламенту 31 жовтня
Деталі: Слідство вважає нардепа організатором корупційної схеми із заволодіння 93 млн грн Укрзалізниці.
Генпрокурор Руслан Рябошапка у виступі в ВР наголосив, що у слідства є достатньо доказів, щоб обґрунтувати вину Дубневича.
Дубневич у своєму виступі заявив, що у поданні відсутні докази дій, у яких його звинувачує прокуратура. Він вважає, що подання внесено з метою політичного популізму.
За зняття недоторканості з депутата проголосувало 332 депутати. За надання згоди на затримання Дубневича проголосувало 241. За арешт Дубневича проголсувало 229 депутатів.
Всі три рішення підтримали депутати фракцій "Слуги народу" та "Голос". Фракції "ЄС", "Батьківщина" і групи самого депутата "За майбутнє" голосували лише за зняття недоторканності.
При цьому деякі депутати з фракції "Слуга народу" не голосували за затримання і арешт Дубневича. Зокрема, Олександр Дубінський.
Не схотіли дозволяти арешт свого колеги і депутати групи "За майбутнє". Фракція ОПЗЖ взагалі не підтримала жодного рішення стосовно Дубневича.
Генпрокурор Рябошапка запевнив "Слуг народу", що Дубневича не будуть затримувати прямо у залі Верховної Ради.
Що було раніше: 17 жовтня генпрокурор Руслан Рябошапка направив у Раду подання, за яким нардепи мають дати згоду на притягнення Дубневича до кримінальної відповідальності. Згодом Рябошапка повідомив, що на етапі реєстрації у Верховній Раді зараз перебуває три подання на народного депутата Ярослава Дубневича.
Дубневич заявляв, що 17 та 18 жовтня був у Раді, але не отримував копії подання генпрокурора на притягнення його до кримінальної відповідальності.
Він відкидає всі підозри та звинувачення та вважає це політичним замовленням.
Передісторія:
- НАБУ зібрало достатньо доказів для вручення нардепу підозри за ч. 5 ст. 191 КК (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).
- Дубневич – народний депутат трьох скликань Верховної Ради. У 2019 році, як і в 2014 році, потрапив у Раду по мажоритарній системі у окрузі №120. Наразі він член депутатської групи "За майбутнє".
- У 2014 році він був членом фракції "Блок Петра Порошенка" і очільником комітету Ради з питань транспорту.
- Восени 2016 року декларації Богдана та Ярослава Дубневичів викликали фурор у ЗМІ та серед експертів, оскільки в них були перераховані значні суми готівкових коштів і величезна кількість зареєстрованого в них і членів їх сімей нерухомого майна.
- НАБУ та СБУ розслідує кілька кримінальних справ, у яких фігурують посадові особи "Укрзалізниці" і компанії братів Дубневичів. Зокрема, щодо розкрадання газу на суму понад 1,4 мільярда гривень.
- Влітку 2018 року НАБУ повідомило про підозру посадовцям "Укрзалізниці" та представникам ТОВ "Вог Аеро Джет" у завданні збитків компанії на 92 мільйони гривень.
- Наприкінці 2018 року очільник САП Назар Холодницький передав генпрокурору Юрію Луценку для внесення в парламент подання про зняття недоторканності з народного депутата від БПП Ярослава Дубневича.
- 15 січня НАБУ повідомило сімом особам про підозру в заволодінні 93,3 мільйона гривень "Укрзалізниці".
- 21 лютого 2019 року детективи НАБУ в аеропорту "Бориспіль" затримали помічника Дубневича і екс-першого заступника керівника Філії "Центр забезпечення виробництва" ПАТ "Укрзалізниця" Едуарда Пушкаренка за підозрою у розкраданні коштів.