Bellingcat встановив ім'я і місце бойовика РФ, розшукуваного ГПУ за вбивство

Міжнародна незалежна слідча група Bellingcat встановила вигадані прізвища російських найманців Ігоря Безлера та Олега Іваннікова за виданими їм у Росії "фейковими" паспортами з послідовними номерами.

Джерело: Bellingcat

Деталі: За підробленими службою безпеки Росії паспортами Безлер нині Ігор Бєрєговой, а Іванніков – Андрій Лаптєв.

В російській базі даних платників податків у жодного з них немає ідентифікаційного номера.

Журналісти з'ясували, що "Ігор Миколайович Бєрєговой", дата народження 30 грудня 1965 року, вилетів до Сімферополя 27 жовтня 2014 року.

Того ж дня Ігор Миколайович Безлер, який народився 30 грудня 1965 року, сказав колезі, що назавжди покидає Донбас, і повернувся додому в Сімферополь.

Розслідувачі також показали недавнє фото, на якому Безлер-Бєрєговой - в окупованому РФ Криму в компанії з одним із головних підозрюваних у збитті MH17 Сергієм Дубінським.

На фото Безлер-Бєрєговой другий справа Bellingcat

Із розслідування: "У російському паспортному столі Москви створювали підроблені ідентифікаційні дані для "Лаптєва" й "Берегового" одночасно, в результаті чого різниця у їхніх паспортних номерах становила число в кілька десятків".

Довідково: Підполковник ГРУ Безлер перебуває в розшуку. Генпрокуратура підозрює ексбойовика в умисному вбивстві активістів Юрія Поправка, Володимира Рибака та Ігоря Дяківського.

Спільна слідча група з розслідування катастрофи МН17 (JIT) називає офіцера Головного розвідуправління Росії Іваннікова причетним до збиття літака рейсу MH17 на Донбасі у 2014 році.

Передісторія:

У такий самий спосіб Bellingcat знайшов додаткові підтвердження зв'язку російської приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер" із ГРУ і міноборони РФ.

Більшість бійців "Вагнера" отримали закордонні паспорти від ГРУ майже одночасно, під час найму. Про це свідчать майже послідовні номери документів.

Члени "групи Вагнера" причетні до знищення українського літака Іл-76 на Донбасі та штурму Луганського аеропорту.

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