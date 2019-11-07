Bellingcat встановив ім'я і місце бойовика РФ, розшукуваного ГПУ за вбивство

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Четвер, 7 листопада 2019, 23:39

Міжнародна незалежна слідча група Bellingcat встановила вигадані прізвища російських найманців Ігоря Безлера та Олега Іваннікова за виданими їм у Росії "фейковими" паспортами з послідовними номерами.

Джерело: Bellingcat

Деталі: За підробленими службою безпеки Росії паспортами Безлер нині Ігор Бєрєговой, а Іванніков – Андрій Лаптєв.

В російській базі даних платників податків у жодного з них немає ідентифікаційного номера.

Журналісти з'ясували, що "Ігор Миколайович Бєрєговой", дата народження 30 грудня 1965 року, вилетів до Сімферополя 27 жовтня 2014 року.

Того ж дня Ігор Миколайович Безлер, який народився 30 грудня 1965 року, сказав колезі, що назавжди покидає Донбас, і повернувся додому в Сімферополь.

Розслідувачі також показали недавнє фото, на якому Безлер-Бєрєговой - в окупованому РФ Криму в компанії з одним із головних підозрюваних у збитті MH17 Сергієм Дубінським.

 
На фото Безлер-Бєрєговой другий справа
Bellingcat

Із розслідування: "У російському паспортному столі Москви створювали підроблені ідентифікаційні дані для "Лаптєва" й "Берегового" одночасно, в результаті чого різниця у їхніх паспортних номерах становила число в кілька десятків".

Довідково: Підполковник ГРУ Безлер перебуває в розшуку. Генпрокуратура підозрює ексбойовика в умисному вбивстві активістів Юрія Поправка, Володимира Рибака та Ігоря Дяківського.

Спільна слідча група з розслідування катастрофи МН17 (JIT) називає офіцера Головного розвідуправління Росії Іваннікова причетним до збиття літака рейсу MH17 на Донбасі у 2014 році.

Передісторія:

  • У такий самий спосіб Bellingcat знайшов додаткові підтвердження зв'язку російської приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер" із ГРУ і міноборони РФ.
  • Більшість бійців "Вагнера" отримали закордонні паспорти від ГРУ майже одночасно, під час найму. Про це свідчать майже послідовні номери документів.
  • Члени "групи Вагнера" причетні до знищення українського літака Іл-76 на Донбасі та штурму Луганського аеропорту.

Знати більше: Лідери безчинства "ДНР"

Українська правда


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