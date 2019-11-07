Bellingcat встановив ім'я і місце бойовика РФ, розшукуваного ГПУ за вбивство
Міжнародна незалежна слідча група Bellingcat встановила вигадані прізвища російських найманців Ігоря Безлера та Олега Іваннікова за виданими їм у Росії "фейковими" паспортами з послідовними номерами.
Джерело: Bellingcat
Деталі: За підробленими службою безпеки Росії паспортами Безлер нині Ігор Бєрєговой, а Іванніков – Андрій Лаптєв.
В російській базі даних платників податків у жодного з них немає ідентифікаційного номера.
Журналісти з'ясували, що "Ігор Миколайович Бєрєговой", дата народження 30 грудня 1965 року, вилетів до Сімферополя 27 жовтня 2014 року.
Того ж дня Ігор Миколайович Безлер, який народився 30 грудня 1965 року, сказав колезі, що назавжди покидає Донбас, і повернувся додому в Сімферополь.
Розслідувачі також показали недавнє фото, на якому Безлер-Бєрєговой - в окупованому РФ Криму в компанії з одним із головних підозрюваних у збитті MH17 Сергієм Дубінським.
Із розслідування: "У російському паспортному столі Москви створювали підроблені ідентифікаційні дані для "Лаптєва" й "Берегового" одночасно, в результаті чого різниця у їхніх паспортних номерах становила число в кілька десятків".
Довідково: Підполковник ГРУ Безлер перебуває в розшуку. Генпрокуратура підозрює ексбойовика в умисному вбивстві активістів Юрія Поправка, Володимира Рибака та Ігоря Дяківського.
Спільна слідча група з розслідування катастрофи МН17 (JIT) називає офіцера Головного розвідуправління Росії Іваннікова причетним до збиття літака рейсу MH17 на Донбасі у 2014 році.
Передісторія:
- У такий самий спосіб Bellingcat знайшов додаткові підтвердження зв'язку російської приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер" із ГРУ і міноборони РФ.
- Більшість бійців "Вагнера" отримали закордонні паспорти від ГРУ майже одночасно, під час найму. Про це свідчать майже послідовні номери документів.
- Члени "групи Вагнера" причетні до знищення українського літака Іл-76 на Донбасі та штурму Луганського аеропорту.
Знати більше: Лідери безчинства "ДНР"