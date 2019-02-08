Bellingcat знайшов додаткові підтвердження зв'язку ПВК "Вагнера" з ГРУ і міноборони РФ

Найманцям російської приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер" видавали закордонні паспорти з послідовними номерами в єдиному московському паспортному столі, який раніше видав фейкові документи офіцерам ГРУ Мішкіну (Петрову) і Чепізі (Боширову).

Про це йдеться в розслідуванні Bellingcat.

Розслідувачі посилаються на опубліковані СБУ на прес-конференції в Києві списки пасажирів літаків Міноборони Росії, що перевозили найманців, які працювали на ПВК "Вагнер". В ході цих рейсів, як повідомляється, за другу половину 2018 року було перевезено 1012 найманців у Судан, ЦАР і в інші країни Африки.

СБУ опублікувала три списки найманців "ПВК Вагнера". У першому списку були імена, дати і місця народження, а також номери внутрішніх і закордонних паспортів шістнадцяти ймовірних найманців, семеро з яких, як повідомлялося, мали закордонні паспорти, видані однією "серією" в 2015 році, а ще 9 отримали такі ж паспорти в 2017 р

Слід зазначити, що хоча в списку вказані місця народження з усієї Росії, орган видачі паспортів у всіх випадках - московське Відділення 770001.

Раніше повідомлялося, що цей паспортний стіл, відомий як відділення УФМС 770-001, регулярно використовується для видачі внутрішніх паспортів офіцерам ГРУ під прикриттям, наприклад підозрюваним в отруєнні в Солсбері, а також двом не пов'язаним з ними офіцерам ГРУ під прикриттям, обвинувачених в Чорногорії в підготовці перевороту в 2016 році.

Команда Bellingcat та інші організації згодом встановили, що цей паспортний стіл також використовувався для видачі паспортів різним іменитим іноземцям, які мають російське громадянство, наприклад французькому актору Жерару Депардьє.

У третьому, найдовшому списку, містяться тільки імена і дати народження 149 ймовірних найманців "ПВК Вагнера", які, за заявою СБУ, перебували в Судані в кінці 2018 і початку 2019 р. СБУ уточнили, що перші два списки - фрагменти великого списку з 149 осіб.

Команда Bellingcat перевірила списки через базу даних російських внутрішніх авіаперельотів, яка є у відкритому доступі. З одинадцяти спроб їм вдалося знайти сім імен зі списку СБУ. З них три були знайдені за номерами внутрішніх паспортів, а ще чотири за відповідністю ПІБ і дати народження.

В отриманому наборі даних разюче було те, що для всіх сімох у записах про внутрішні авіаперельоти фігурувало одне і те ж місце призначення. Всі сім здійснювали досить мало авіаперельотів, проте кожен з них зробив хоча б один переліт, де пунктом призначення був аеропорт Пашковський.

Пашковський - основний аеропорт міста Краснодара на півдні Росії. Як повідомляли російські журналісти-розслідувачі, основний тренувальний табір "ПВК Вагнера" знаходиться в районі хутора Молькіно. Молькіно розташовується приблизно в 30 хвилинах їзди від аеродрому Пашковський.

Багато з них літали тільки в цей аеропорт. Як правило мали місце перельоти в Пашковський з Москви або Санкт-Петербурга, які слідували за перельотами в Москву або Санкт-Петербург з різних російських регіонів, зазвичай відповідних місцям народження пасажира.

Крім того, розслідувачам вдалося виявити рейси, на яких по кілька осіб зі списку СБУ подорожували групами в аеропорт Пашковський або з нього.

Двоє з таких пасажирів літали за вказаними в списках закордонними паспортами тільки між Санкт-Петербургом і Пашковським.

Раніше свідченням про зв'язки «ПВК Вагнера» і ГРУ стала перехоплена телефонна розмова високопоставленого офіцера ГРУ з керівником і «тезкою» ПВК за позивним Дмитром «Вагнером» Уткіним.

Раніше команда Bellingcat встановила, що офіцер ГРУ - полковник Олег Іванніков, який брав участь в розмові, в 2014 році був відправлений на схід України і був причетний до постачання російської ракетної установки «Бук», яка збила MH17. Зміст розмови свідчить про те, що «Вагнер» безпосередньо підпорядковується полковнику Іваннікову.

У Санкт-Петербурзі базується бізнесмен Євген Прігожин, широко відомий в ЗМІ як "кухар Путіна", який перебуває під санкціями США.

Прігожин надає кейтерингові послуги Міноборони Росії і іншим державним органам, а також вважається спонсором "ПВК Вагнера".

Таким чином, розслідування Bellingcat підтверджує, що особи зі списку СБУ дійсно найманці або особи, іншим чином пов'язані з "ПВК Вагнера".

Результати перевірки списків підтверджують також, що російська влада не просто дозволяє операції "Вагнера" за кордоном (які за російським законодавством є незаконними), а активно сприяє проведенню таких незаконних операцій під командуванням міністерства оборони Росії, зокрема ГРУ.

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