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Бундестаг провалив голосування щодо Північного потоку-2

П'ятниця, 8 листопада 2019, 03:35
Бундестаг провалив голосування щодо Північного потоку-2

Німецький законодавчий орган Бундестаг не зміг проголосувати за поправки, які б дозволили газопроводу Північний потік-2 обійти газову директиву Європейського Союзу. Законодавцям не вистачило кворуму. 

Джерело: "Укрінформ

Деталі: Для кворуму необхідно було 355 голосів, проте зібрати змогли лише 133. 

Через це головуючий закрив засідання. Наступне відбудеться 8 листопада о 9 ранку.

Така ситуація виникла після наполягань фракції "Альтернатива для Німеччини" на поіменному голосуванні. Хоча до цього керуючі вважали, що кворуму достатньо. І на підставі того, що "за" висловились християнські демократи, соціал-демократи та вільні демократи, а АдН разом із зеленими – "проти", схилився до того, що рішення можна вважати прийнятим.

Чому це важливо: У результаті впровадження газової директиви ЄС "Газпром" не зможе володіти газопроводом і одночасно продавати газ, який надходить по цій трубі. Бундестаг може проголосувати за те, щоб вивести Північний потік-2 з-під дії директиви, що буде явним порушенням цього документу. Тобто німецькі законодавці можуть дозволити "Газпрому" залишитись монополістом.

Нагадаємо:

  • Україна закликала Бундестаг Німеччини не підтримувати поправки, які дадуть можливість газопроводу Північний потік-2 обійти газову директиву Європейського Союзу.
  • 6 листопада стало відомо, що німецька правляча коаліція розробила новий закон, який має захистити споруджуваний газопровід Північний потік-2 від посилених правил оновленої газової директиви ЄС.  
  • Минулого тижня Данія дала свою згоду на прокладення газового маршруту Північний потік-2. Євродепутат зазначив, що тепер можна лише намагатися затримувати реалізацію цього проєкту.

Ольга Гетьманець, УП
Теми: НімеччинагазРосіяГазпром
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