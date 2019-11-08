ООС: бойовики 20 разів порушували режим "тиші"

7 листопада противник 20 разів відкривав вогонь по позиціям Об’єднаних сил. Як повідомлялось раніше, один військовослужбовець загинув, ще четверо отримали поранення.

Джерело: звіт ООС

Деталі: Бойовики використовували заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 120 та 82 мм, озброєння БМП, гранатомети різних систем, великокаліберних кулеметів та іншу стрілецьку зброю. Також ворог застосовував протитанкові керовані ракети.

Найманці відкривали вогонь поблизу Авдіївки, Водяного, що на Приазов'ї, Пісків, Гнутового, Опитного, Красногорівки, Кримського, Південного, Луганського, Хутора Вільного, Новолуганського та Майорська.

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