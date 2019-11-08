Зеленський звільнив першого заступника Баканова і ще перетасував СБУ

Президент Володимир Зеленський звільнив першого заступника голови Служби безпеки Владислава Бухарєва, призначивши на цю посаду Дмитра Нескоромного.

Джерело: укази від 8 листопада на сайті глави держави

Дослівно: "Призначити Нескоромного Дмитра Анатолійовича першим заступником голови Служби безпеки України - начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ".

Деталі: Нескоромний став заступником голови СБУ 1 липня. Тепер він пішов на підвищення. Зеленський звільнив Владислава Бухарєва з посади голови Служби зовнішньої розвідки і поставив його першим заступником Івана Баканова 12 вересня. Указу щодо його подальшої долі наразі немає.

Крім цього Зеленський звільнив ще двох заступників Баканова: Анатолія Дублика та Вадима Пояркова. Натомість на посаду заступника голови СБУ призначено Володимира Горбенка.

Нагадаємо: 7 листопада президент звільнив Богдана Тиводара з посади начальника Головного слідчого управління Служби безпеки та ухвалив ще низку кадрових рішень у відомстві.