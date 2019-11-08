Зеленський звільнив першого заступника Баканова і ще перетасував СБУ

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П'ятниця, 8 листопада 2019, 11:51

Президент Володимир Зеленський звільнив першого заступника голови Служби безпеки Владислава Бухарєва, призначивши на цю посаду Дмитра Нескоромного.

Джерело: укази від 8 листопада на сайті глави держави

Дослівно: "Призначити Нескоромного Дмитра Анатолійовича першим заступником голови Служби безпеки України - начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ".

Деталі: Нескоромний став заступником голови СБУ 1 липня. Тепер він пішов на підвищення. Зеленський звільнив Владислава Бухарєва з посади голови Служби зовнішньої розвідки і поставив його першим заступником Івана Баканова 12 вересня. Указу щодо його подальшої долі наразі немає.

Крім цього Зеленський звільнив ще двох заступників Баканова: Анатолія Дублика та Вадима Пояркова. Натомість на посаду заступника голови СБУ призначено Володимира Горбенка.

Нагадаємо: 7 листопада президент звільнив Богдана Тиводара з посади начальника Головного слідчого управління Служби безпеки та ухвалив ще низку кадрових рішень у відомстві.

Валентина Романенко, УП
Теми: СБУ Зеленський


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