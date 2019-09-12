Зеленський звільнив головного розвідника і відправив його до Баканова

Президент Володимир Зеленський звільнив Владислава Бухарєва з посади голови Служби зовнішньої розвідки і відразу дав йому нову посаду.

Джерело: Укази президента від 11 вересня

Дослівно: "Звільнити Бухарєва Владислава Вікторовича з посади Голови Служби зовнішньої розвідки".

Деталі: Іншим указом Зеленський призначив Бухарєва першим заступником голови СБУ – начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ.

Що було раніше: 11 червня президент Володимир Зеленський призначив головою Служби зовнішньої розвідки нардепа від "Батьківщини" Владислава Бухарєва.

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