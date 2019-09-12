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Зеленський звільнив головного розвідника і відправив його до Баканова

Четвер, 12 вересня 2019, 11:25
Зеленський звільнив головного розвідника і відправив його до Баканова

Президент Володимир Зеленський звільнив Владислава Бухарєва з посади голови Служби зовнішньої розвідки і відразу дав йому нову посаду.

Джерело: Укази президента від 11 вересня

Дослівно: "Звільнити Бухарєва Владислава Вікторовича з посади Голови Служби зовнішньої розвідки".

Деталі: Іншим указом Зеленський призначив Бухарєва першим заступником голови СБУ – начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ.

Що було раніше: 11 червня президент Володимир Зеленський призначив головою Служби зовнішньої розвідки нардепа від "Батьківщини" Владислава Бухарєва.

Передісторія:

  • Бухарєв раніше неодноразово організовував виступи "Кварталу 95"у своєму депутатському окрузі.
  • Родина Бухарєва володіє будинком на 701 квадратний метр і кількома ділянками сумарно на 3 тисячі квадратних метрів у Київській області. Подружжя декларує елітні годинники, 409 тисяч доларів і 88 тисяч євро. Дружина має нерухомість в окупованому Криму: квартиру, паркомісце і ділянку.
  • 29 серпня депутати Верховної Ради 9 скликання призначили Івана Баканова головою Служби безпеки України.

Українська правда

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Теми: ЗеленськийуказиСБУрозвідка
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