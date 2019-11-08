Окупованим територіям обіцяють українське ТБ з двома мовами

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П'ятниця, 8 листопада 2019, 11:57

За три місяці на більшу частину окупованих територій можна подати сигнал українського телебачення, і цей канал може бути двомовним.

Джерело: слова міністра культури, молоді та спорту України Володимира Бородянського в ефірі програми "Право на владу" на "1+1" 7 листопада.

Пряма мова: "Ми знаємо, як доставити сигнал до близько 80% жителів окупованих територій, ми робили вже експерименти – ми знаємо, як це зробити і ми це зробимо, і сигнал там буде. Протягом трьох місяців ми можемо це зробити.

Я не буду більше розповідати. Ми провели експерименти, ми заміряли, до якого пункту добиває наш сигнал… Все добре в цьому розумінні. Але питання не тільки в сигналі, а у й тому, що саме ми будемо комунікувати з людьми, які там проживають"

Деталі: Бородянський уточнив, що в ОРДЛО йтиме сигнал державного телеканалу.

"Це буде державний канал, який буде сформований на базі нашого іномовлення UA.tv", – сказав він.

"На першому етапі це буде розважально-інформаційний канал, який буде об'єднувати в собі найкращі розважальні програми українські і інформаційне мовлення, яке буде державним мовленням… У нас є чітке уявлення яким чином це буде відбуватися", – розповів Бородянський.

На запитання, чи допускає він мовлення російською, міністр відповів: "Я допускаю".

"Я допускаю мовлення на двох мовах. Взагалі мені здається, що нам треба відійти від категорізації "російськомовний канал"… Це двомовний канал, на мій погляд", – сказав Бородянський.

Передісторія:

  • У грудні 2016 року заступник міністра інформполітики Тетяна Попова говорила: близько 60% населення Донецької і близько 50% населення Луганської областей мали доступ до українського телебачення. За її словами, 50% населення Донецької області дивилися українські національні канали, в інші 50% мали до доступ, наприклад, до ТРК "Донбас" і ДонТБ
  • У вересні 2017 року перший заступник міністра інформаційної політики Еміне Джапарова анонсувала запуск телевежі у Покровську (Донецька область), що дозволить давати мовлення на окуповану територію на 80-100 км.

УП, оновлено
Теми: Донбас телебачення Мінкультури


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