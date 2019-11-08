Звільненого заступника Баканова Зеленський вигнав ще й з військової служби

Президент Володимир Зеленський вирішив не зупинятися на досягнутому і після звільнення першого заступника голови СБУ Владислава Бухарєва звільнив його ще й з військової служби.

Джерело: указ №833/2019, опублікований на сайті президента

Дослівно: "Звільнити генерал-полковника БУХАРЄВА Владислава Вікторовича з військової служби у запас у зв’язку з проведенням організаційних заходів з правом носіння військової форми одягу".

Деталі: документ датується 8-м листопада.

Що було раніше: Зеленський звільнив першого заступника голови Служби безпеки Владислава Бухарєва, призначивши на цю посаду Дмитра Нескоромного.

Крім цього Зеленський звільнив ще двох заступників Баканова: Анатолія Дублика та Вадима Пояркова. Натомість на посаду заступника голови СБУ призначено Володимира Горбенка.