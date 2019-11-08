Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Трамп планує оприлюднити ще одну "дуже важливу" розмову з Зеленським

П'ятниця, 8 листопада 2019, 20:45

Президент США Дональд Трамп каже, що на вимогу слідчих конгресу щодо імпічменту може опублікувати ще одну "дуже важливу" розмову зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським.

Джерело: американське видання Politico із посиланням на спілкування американського лідера з журналістами біля Білого дому

Пряма мова: "У мене був ще один телефонний дзвінок з президентом (Зеленським - УП)… І якщо вони цього захочуть, я їм його покажу".

Деталі: Трамп каже, що йдеться про розмову, яка відбулася раніше за усім відому липневу.

За його словами, він цей запис давно не бачив, але за потреби надасть слідчим.

Журналісти видання припускають, що Трамп може говорити про дзвінок Зеленському 21 квітня, відразу після перемоги останнього на президентських виборах в Україні.

За даними Politico, тоді американський президент порушував питання корупції в Україні.

Що було раніше:

  • 25 вересня Білий дім оприлюднив текст липневої телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, через яку в США розпочали процедуру імпічменту.
  • З тексту розмови зробили висновок, що Трамп схиляв президента України Володимира Зеленського розпочати розслідування проти політичного опонента колишнього віцепрезидента Джо Байдена.
  • Зеленський публічно заперечує, що президент США чинив на нього тиск. "На мене ніхто не тиснув", - заявив він журналістам під час зустрічі з Трампом в Нью-Йорку.
  • На виборах президента 21 квітня після оголошення результатів екзит-полу Зеленському зателефонував президент США Дональд Трамп.

"Українська правда" у Threads

Теми: ТрампЗеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Трамп
Україні, можливо, доведеться віддати частину території, щоб зупинити війну – Трамп
Трамп розповів, як його розмова з Путіним нібито відтермінувала вторгнення РФ в Україну
Трамп не визнав вини у справі про секретні документи, суд не обмежив його в пересуванні
Останні новини
02:46
Росіяни заявили про збиття безпілотника, який нібито "летів на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запускали ударні БпЛА, також була ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
Усі новини...
Реклама: