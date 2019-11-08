Трамп планує оприлюднити ще одну "дуже важливу" розмову з Зеленським

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П'ятниця, 8 листопада 2019, 21:45

Президент США Дональд Трамп каже, що на вимогу слідчих конгресу щодо імпічменту може опублікувати ще одну "дуже важливу" розмову зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським.

Джерело: американське видання Politico із посиланням на спілкування американського лідера з журналістами біля Білого дому

Пряма мова: "У мене був ще один телефонний дзвінок з президентом (Зеленським - УП)… І якщо вони цього захочуть, я їм його покажу".

Деталі: Трамп каже, що йдеться про розмову, яка відбулася раніше за усім відому липневу.

За його словами, він цей запис давно не бачив, але за потреби надасть слідчим.

Журналісти видання припускають, що Трамп може говорити про дзвінок Зеленському 21 квітня, відразу після перемоги останнього на президентських виборах в Україні.

За даними Politico, тоді американський президент порушував питання корупції в Україні.

Що було раніше:

  • 25 вересня Білий дім оприлюднив текст липневої телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, через яку в США розпочали процедуру імпічменту.
  • З тексту розмови зробили висновок, що Трамп схиляв президента України Володимира Зеленського розпочати розслідування проти політичного опонента колишнього віцепрезидента Джо Байдена.
  • Зеленський публічно заперечує, що президент США чинив на нього тиск. "На мене ніхто не тиснув", - заявив він журналістам під час зустрічі з Трампом в Нью-Йорку.
  • На виборах президента 21 квітня після оголошення результатів екзит-полу Зеленському зателефонував президент США Дональд Трамп.

Теми: Трамп Зеленський


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