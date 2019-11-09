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Ердоган повідомив, коли армія Туреччини покине Сирію

Субота, 9 листопада 2019, 04:59

Туреччина готова вивести війська з Сирії лише після виведення військ з регіону іншими країнами. 

Джерело: Президент Туреччини Реджеп Ердоган, передає Reuters

Пряма мова: "Ми не підемо звідси до тих пір, поки не вийдуть інші країни".

Деталі: За словами Ердогана, Туреччина готова продовжувати свою військову операцію, поки всі курдські бойовики не покинуть регіон.

Також у Міністерстві оборони Туреччини повідомили про завершення третього спільного патрульного рейду з Росією, який тривав вздовж 88-кілометрового східної ділянки кордону.

Нагадаємо:

  • 8 жовтня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган розпочав військову операцію проти курдських сил YPG (належать до SDF), що їх Туреччина вважає терористами.
  • Напад розпочався після того, як Трамп оголосив про припинення підтримки курдів.
  • Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що США мають три варіанти, як реагувати на вторгнення Туреччини до Сирії.
  • Дональд Трамп підпише указ, яким наділить Міністерство фінансів США повноваженнями вводити санкції проти Туреччини за порушення прав людини в Сирії або за дії, що ведуть до дестабілізації ситуації в країні.
  • США мають намір евакуювати всіх американських військових із північної частини Сирії через турецький наступ у регіоні.

Українська правда

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Теми: ТуреччинаСиріяРосіяармія
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