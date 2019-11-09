Ердоган повідомив, коли армія Туреччини покине Сирію

Туреччина готова вивести війська з Сирії лише після виведення військ з регіону іншими країнами.

Джерело: Президент Туреччини Реджеп Ердоган, передає Reuters

Пряма мова: "Ми не підемо звідси до тих пір, поки не вийдуть інші країни".

Деталі: За словами Ердогана, Туреччина готова продовжувати свою військову операцію, поки всі курдські бойовики не покинуть регіон.

Також у Міністерстві оборони Туреччини повідомили про завершення третього спільного патрульного рейду з Росією, який тривав вздовж 88-кілометрового східної ділянки кордону.

Нагадаємо: