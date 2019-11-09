Демократи хочуть проголосувати за імпічмент Трампу до кінця року

Демократична більшість у Палаті представників планує завершити імпічмент президента Трампа та провести загальне голосування до різдвяних свят, щоби з нового року розгляд справи розпочав Сенат.

Джерело: із посиланням на заяви законодавців від Демократичної партії пише американське видання The Hill

Деталі:"Демократи в Палаті представників наполегливо прагнуть завершити своє історичне багатотижневе розслідування проти президента Трампа до початку 2020 року, потенційно намагаючись провести кульмінаційне голосування за імпічмент перед Різдвом".

Видання зазначає, що демократи вже провели ряд важливих слухань та просигналізували про завершення етапу закритих свідчень, оприлюднивши тисячі сторінок розсекречених стенограм. Зараз вони переходять до "другої фази" – відкритих слухань, щоби поінформувати по суті розслідування американське суспільство.

"Наступного тижня демократи проведуть перші публічні слухання з телетрансляцією за результатами їхнього уже майже 7-тижневого розслідування щодо імпічменту, викликавши трьох кар'єрних дипломатів, які вже підтвердили, що Трамп, його особистий адвокат Руді Джуліані та їхні спільники нахабно домагалися "послуги за послугу" від України", - зауважує видання.

Пряма мова: Член Розвідувального комітету конгресмен Денні Хек підтвердив плани більшості Палати представників. "Я думаю, що без поспіху, але, знову ж, без затягувань та обмірковано, Палата представників має поставити собі за мету розібратися з цим у розвідувальному, міжнародному та юридичному комітетах, а також провести загальне голосування до Різдва".

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