Вибухова знахідка: біля Шулявського мосту знайшли понад 100 артснарядів, міни і гранату

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Субота, 9 листопада 2019, 09:21
фото - ДСНС

Біля Шулявського шляхопроводу піротехніки ДержНС виявили та вилучили понад 100 артилерійських снарядів, мінометні міни та ручну гранату.

Джерело: пресцентр ДСНС України

Деталі: Вибухонебезпечні предмети часів Другої світової війни було виявлено під час заміни інженерних мереж 8 листопада. 

Дослівно: "О 03:20 9 листопада роботи з вилучення боєприпасів завершено, загалом вилучено 101 артилерійський снаряд (47 - калібру 152 мм, 35 - калібру 122 мм, 8 - калібру 105 мм, 11 - калібру 76 мм), 3 мінометні міни та 1 ручну гранату", повідомили надзвичайники. 

Для проведення робіт з виявлення та вилучення боєприпасів залучалося 14 чоловік особового складу та 4 одиниці техніки ДСНС.

 
 
фото - ДСНС України

Нагадаємо, 

  • Напередодні  у КМДА повідомили, що склад боєприпасів було виявлено в 30 метрах від Шулявського шляхопроводу. 
  • Шулявський міст частково обвалився 27 лютого 2017 року. 
  • Роботи з будівництва нового шляхопроводу довжиною 158,17 м, велосипедних доріжок (довжина – 741 м), ліво- та правоповоротних з’їздів, реконструкції підземного пішохідного переходу, благоустрою та озеленення заплановано завершити до кінця 2019 - початку 2020 року.

Українська правда
Теми: Київ надзвичайна подія будівництво


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