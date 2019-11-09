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Аваков про затримання Мазура: РФ використала Інтерпол для переслідування

Субота, 9 листопада 2019, 17:51
Аваков про затримання Мазура: РФ використала Інтерпол для переслідування

МВС України у зв'язку з затриманням у Польщі одного з керівників УНА-УНСО Ігоря Мазура привернуло увагу Інтерполу до спроби РФ неправомірно використати його інструменти для політично вмотивованих переслідувань українців.

Джерело: заява міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, повідомляє Департамент комунікації МВС України

Деталі: За словами міністра, підставою для затримання Мазура стало опубліковане Російською Федерацією в інформаційній системі Інтерполу орієнтування про розшук Мазура з метою його арешту та подальшої екстрадиції до Росії.

Таким чином, зазначає Аваков, РФ порушила статті 2 і 3 статуту Інтерполу, які забороняють необґрунтоване переслідування, а також втручання у справи військового, політичного, релігійного і расового характеру.

Пряма мова Авакова: "РФ звинувачує нашого громадянина у тому, що він начебто у 1994-2000 роках брав участь у складі збройного формування у бойових зіткненнях з федеральними силами на території Чечні. Внаслідок цього загинули і були важко травмовані декілька російських військовослужбовців.

У зв’язку з наведеним фактом, МВС України негайно привернуло увагу Генерального секретаріату Інтерполу до чергової спроби Російської Федерації неправомірно використати канали та інструменти Інтерполу для політично вмотивованих переслідувань громадян України".

Деталі: Міністр додав, що МВС привернуло увагу і компетентних органів Польщі до факту грубого порушення росіянами статуту та правил Інтерполу, а також інших норм міжнародного законодавства.

"МВС висловлює сподівання на швидкий, об’єктивний та законний розгляд ними цієї справи, яка є повністю сфабрикованою на догоду Кремлю", - зауважив Аваков.

Що було раніше: У суботу в Польщі за запитом РФ затримали одного з лідерів "УНА-УНСО" Ігоря Мазура з позивним "Тополя".

Пізніше з ним зустрівся український консул. 

Українська правда
Теми: АваковПольщаРосіяІнтерпол
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