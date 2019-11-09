У штабі ООС розповіли, скількох окупантів вбили за тиждень

На Донбасі за тиждень силами ООС було ліквідовано 11 окупантів.

Джерело: прес-центр ООС

Дослівно: "За інформацією розвідки Об’єднаних сил, з 1 по 8 листопада 2019 року, втрати збройних формувань Російської Федерації склали 30 осіб. 19 з них – санітарні, а ще 11 окупантів було ліквідовано".

Деталі: У прес-центрі пояснили, що в разі загрози життю та здоров’ю, спроб захоплення територій або проникнення ворожих розвідувально-диверсійних груп військовослужбовці Об’єднаних сил "дають адекватну відповідь, відкриваючи вогонь по противнику".