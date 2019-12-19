Нардепи ухвалили закон щодо запобігання політичній корупції

Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання і протидії політичній корупції".

Джерело: закон №2336, Укрінформ

Деталі: В пояснювальній записці зазначається, що закон передбачає заміну "паперової" фінансової звітності партій електронною. Після створення та запуску НАЗК електронної системи звітності, уповноважені представники партій матимуть можливість заповнювати фінансові звіти партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру безпосередньо на сайті НАЗК та подавати їх до НАЗК засобами відповідної електронної системи.

Законом вилучається норма чинного закону "Про політичні партії в Україні", яка передбачає обов’язковість заповнення та подання до банків донорами партій заяв про відповідність здійснюваних внесків на підтримку партій встановленим обмеженням щодо розміру та джерел таких внесків.

Ухвалений закон передбачає можливість здійснення внесків на підтримку партій через платіжні системи, у тому числі онлайн, за умови, що такі системи дозволятимуть чітко ідентифікувати донора та призначення здійснюваного платежу.

Документ також виключає із закону "Про політичні партії в Україні" положення, яким забороняється здійснення внесків на підтримку партій особами, що мають непогашений податковий борг, а також положення чинного закону, за яким здійснення внесків забороняється юридичними особами, бенефіціарами яких є народні депутати України та депутати місцевих рад.

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