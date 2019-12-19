Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Депутаты приняли закон о предотвращении политической коррупции

Четверг, 19 декабря 2019, 23:02
Депутаты приняли закон о предотвращении политической коррупции

Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины по предотвращению и противодействию политической коррупции".

Источник: закон №2336, Укринформ

Детали: В пояснительной записке отмечается, что закон предусматривает замену "бумажной" финансовой отчетности партий электронной. После создания и запуска НАПК электронной системы отчетности, уполномоченные представители партий смогут заполнять финансовые отчеты партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера онлайн непосредственно на сайте НАПК и подавать их в НАПК средствами соответствующей электронной системы. 

Законом изымается норма действующего закона "О политических партиях в Украине", которая предусматривает обязательность заполнения и подачи в банки донорами партий заявлений о соответствии осуществляемых взносов в поддержку партий установленным ограничением по размеру и источников таких взносов.

Принятый закон предусматривает возможность осуществления взносов в поддержку партий через платежные системы, в том числе онлайн, при условии, что такие системы позволят четко идентифицировать донора и назначение осуществляемого платежа.

Документ также исключает из закона "О политических партиях в Украине" положение, которым запрещается осуществление взносов в поддержку партий лицами, имеющими непогашенный налоговый долг, а также положение действующего закона, по которому осуществление взносов запрещается юридическими лицами, бенефициарами которых являются народные депутаты Украины и депутаты местных советов.

Читайте также: Только через своего генпрокурора. Что не так со снятием неприкосновенности от "Слуги народа"

Темы: Верховная Радакоррупция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

Все новости...
Верховная Рада
Дубинский говорит, что обыски у него − это политическое преследование
Болгария - не Мальдивы: Арахамия объяснил, почему Торохтия не наказали
Арахамия рассказал о претендентах на вылет из фракции "Слуга народа", им дали последний шанс
Последние новости
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
19:43
В Чехии – день траура по жертвам массовой стрельбы в Праге
19:33
Генштаб: Россияне пытаются выбить Силы обороны с плацдармов на левобережье Херсонщины
19:15
"Шахеды" атакуют Украину с юга
19:15
Северные олени могут одновременно спать и есть – исследование
19:03
видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары
18:55
Вертеп с двумя матерями Иисуса разгневал консерваторов в Италии
Все новости...
Реклама: