Рада приняла закон о предотвращении политической коррупции

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Пятница, 20 декабря 2019, 00:02

Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины по предотвращению и противодействию политической коррупции".

Источник: закон №2336, Укринформ

Детали: В пояснительной записке отмечается, что закон предусматривает замену "бумажной" финансовой отчетности партий электронной. После создания и запуска НАПК электронной системы отчетности, уполномоченные представители партий смогут заполнять финансовые отчеты партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера онлайн непосредственно на сайте НАПК и подавать их в НАПК средствами соответствующей электронной системы. 

Законом изымается норма действующего закона "О политических партиях в Украине", которая предусматривает обязательность заполнения и подачи в банки донорами партий заявлений о соответствии осуществляемых взносов в поддержку партий установленным ограничением по размеру и источников таких взносов.

Принятый закон предусматривает возможность осуществления взносов в поддержку партий через платежные системы, в том числе онлайн, при условии, что такие системы позволят четко идентифицировать донора и назначение осуществляемого платежа.

Документ также исключает из закона "О политических партиях в Украине" положение, которым запрещается осуществление взносов в поддержку партий лицами, имеющими непогашенный налоговый долг, а также положение действующего закона, по которому осуществление взносов запрещается юридическими лицами, бенефициарами которых являются народные депутаты Украины и депутаты местных советов.

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Темы: Верховная Рада коррупция


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