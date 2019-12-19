В Білорусі затвердили план оборони країни
Четвер, 19 грудня 2019, 23:33
Рада безпеки Білорусі схвалила новий план оборони країни та концепцію розвитку збройних сил держави до 2030 року.
Джерело: сайт президента Білорусі
Пряма мова Лукашенко: "Білоруська армія ніколи нікому не загрожувала, не загрожує й загрожувати не збирається. Вона є інструментом недопущення війни, а в разі агресії повинна бути здатна не тільки її відбити, але й заподіяти непідйомну шкоду супротивнику. Основна місія збройних сил полягає у захисті суверенітету, незалежності та територіальної цілісності країни".
Деталі: Безсумнівними пріоритетами Лукашенко назвав розвиток в країні власної системи безпеки та продовження військової співпраці з дружніми країнами, перш за все в межах СНД.
Читайте також:
- Колишній офіцер Спеціального загону швидкого реагування МВС Білорусі Юрій Гаравський, попросивши офіційного притулку у ЄС, заявив про свою участь у позасудових вбивствах білоруських опозиційних політиків у 1999-2003 роках.
- У Мінську на площі Свободи зібрався так званий "мітинг за незалежність" - його учасники протестували, зокрема, проти можливої інтеграції з Росією.