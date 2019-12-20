В Білорусі затвердили план оборони країни 

Рада безпеки Білорусі схвалила новий план оборони країни та концепцію розвитку збройних сил держави до 2030 року.

Джерело: сайт президента Білорусі

Пряма мова Лукашенко: "Білоруська армія ніколи нікому не загрожувала, не загрожує й загрожувати не збирається. Вона є інструментом недопущення війни, а в разі агресії повинна бути здатна не тільки її відбити, але й заподіяти непідйомну шкоду супротивнику. Основна місія збройних сил полягає у захисті суверенітету, незалежності та територіальної цілісності країни".

Деталі: Безсумнівними пріоритетами Лукашенко назвав розвиток в країні власної системи безпеки та продовження військової співпраці з дружніми країнами, перш за все в межах СНД.

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