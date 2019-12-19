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В Беларуси утвердили план обороны страны

Четверг, 19 декабря 2019, 23:33
В Беларуси утвердили план обороны страны

Совет безопасности Беларуси одобрил новый план обороны Беларуси и концепции развития вооруженных сил государства до 2030 года.

Источник: сайт президента Беларуси

Прямая речь Лукашенко: "Белорусская армия никогда никому не угрожала, не угрожает и угрожать не собирается. Она является инструментом недопущения войны, а в случае агрессии должна быть способна не только ее отразить, но и причинить неподъемную вред противнику. Основная миссия вооруженных сил состоит в защите суверенитета, независимости и территориальной целостности страны".

Детали: Несомненными приоритетами Лукашенко назвал развитие в стране собственной системы безопасности и продления военного сотрудничества с дружественными странами, прежде всего в рамках СНГ.

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Темы: Беларусьармия
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