У Швеції засудили чоловіка, який погрожував зґвалтувати Грету Тунберг

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П'ятниця, 20 грудня 2019, 01:10

Стокгольмський окружний суд засудив чоловіка, який погрожував Греті Тунберг, до умовного терміну і 200 годин громадських робіт.

Джерело: Aftonbladet

Деталі: 40-річний чоловік погрожував зґвалтуванням і вбивством на адресу Грети Тунберг і її матері.

В анонімних листах чоловік писав, що вб'є матір активістки, якщо Грета публічно не оголосить, що авіаперельоти не впливають на зміну клімату. На допиті чоловік стверджував, що просто хотів її налякати.

Нагадаємо:

  • Журнал Time присудив звання Людини року юній шведській екоактивістці Греті Тунберг.

Теми: екологія


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