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В Швеции осудили мужчину, который угрожал изнасиловать Грету Тунберг

Пятница, 20 декабря 2019, 00:10
В Швеции осудили мужчину, который угрожал изнасиловать Грету Тунберг

Стокгольмский окружной суд приговорил мужчину, угрожавшего екоактивистци Грете Тунберг.

Источник: Aftonbladet

Детали: 40-летний мужчина угрожал изнасилованием и убийством в адрес Греты Тунберг и ее матери.

В анонимных письмах человек писал, что убьет мать активистки, если Грета публично не объявит, что авиаперелеты не влияют на изменение климата. На допросе мужчина утверждал, что просто хотел ее напугать.

Напомним:

  • Журнал Time присудил звание Человека года юной шведской екоактивистци Грете Тунберг.

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Темы: экология
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