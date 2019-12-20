В Швеции осудили мужчину, который угрожал изнасиловать Грету Тунберг

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Пятница, 20 декабря 2019, 01:10

Стокгольмский окружной суд приговорил мужчину, угрожавшего екоактивистци Грете Тунберг.

Источник: Aftonbladet

Детали: 40-летний мужчина угрожал изнасилованием и убийством в адрес Греты Тунберг и ее матери.

В анонимных письмах человек писал, что убьет мать активистки, если Грета публично не объявит, что авиаперелеты не влияют на изменение климата. На допросе мужчина утверждал, что просто хотел ее напугать.

Напомним:

  • Журнал Time присудил звание Человека года юной шведской екоактивистци Грете Тунберг.

Темы: экология


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