В Швеции осудили мужчину, который угрожал изнасиловать Грету Тунберг
Пятница, 20 декабря 2019, 00:10
Стокгольмский окружной суд приговорил мужчину, угрожавшего екоактивистци Грете Тунберг.
Источник: Aftonbladet
Детали: 40-летний мужчина угрожал изнасилованием и убийством в адрес Греты Тунберг и ее матери.
В анонимных письмах человек писал, что убьет мать активистки, если Грета публично не объявит, что авиаперелеты не влияют на изменение климата. На допросе мужчина утверждал, что просто хотел ее напугать.
Напомним:
- Журнал Time присудил звание Человека года юной шведской екоактивистци Грете Тунберг.