У Білорусі розстріляли вбивцю двох дівчат
17 грудня в Білорусі розстріляли 36-річного чоловіка, якого засудили до вищої міри покарання за вбивство двох дівчат.
Джерело: Белсат з посиланням на місцеве видання
Деталі: Смертний вирок виніс Могилевський обласний суд. 36-річного жителя Бобруйська засудили до вищої міри покарання за вбивство двох дівчат. Загиблим було 26 и 27 років.
Злочинець вбив дівчат в липні 2018 року в квартирі своєї матері в Бобруйську. Одну дівчину Осипович зарізав, завдав їй 16 ножових поранень, другу вбив молотком. Експерти нарахували 77 ударів.
Клопотання вбивці до Верховного суду і до керівника країни залишилися без задоволення.
Нагадаємо:
- За останні 20 років в Білорусі розстріляли понад 400 осіб.
- У Парламентській асамблеї Ради Європи опублікували заяву, в якій закликають Білорусь і Росію скасувати смертну кару.