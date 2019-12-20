У Білорусі розстріляли вбивцю двох дівчат

17 грудня в Білорусі розстріляли 36-річного чоловіка, якого засудили до вищої міри покарання за вбивство двох дівчат.

Джерело: Белсат з посиланням на місцеве видання

Деталі: Смертний вирок виніс Могилевський обласний суд. 36-річного жителя Бобруйська засудили до вищої міри покарання за вбивство двох дівчат. Загиблим було 26 и 27 років.

Злочинець вбив дівчат в липні 2018 року в квартирі своєї матері в Бобруйську. Одну дівчину Осипович зарізав, завдав їй 16 ножових поранень, другу вбив молотком. Експерти нарахували 77 ударів.

Клопотання вбивці до Верховного суду і до керівника країни залишилися без задоволення.

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