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У Білорусі розстріляли вбивцю двох дівчат

П'ятниця, 20 грудня 2019, 01:21
У Білорусі розстріляли вбивцю двох дівчат

17 грудня в Білорусі розстріляли 36-річного чоловіка, якого засудили до вищої міри покарання за вбивство двох дівчат.

Джерело: Белсат з посиланням на місцеве видання

Деталі: Смертний вирок виніс Могилевський обласний суд. 36-річного жителя Бобруйська засудили до вищої міри покарання за вбивство двох дівчат. Загиблим було 26 и 27 років.

Злочинець вбив дівчат в липні 2018 року в квартирі своєї матері в Бобруйську. Одну дівчину Осипович зарізав, завдав їй 16 ножових поранень, другу вбив молотком. Експерти нарахували 77 ударів.

Клопотання вбивці до Верховного суду і до керівника країни залишилися без задоволення.

Нагадаємо:

  • За останні 20 років в Білорусі розстріляли понад 400 осіб.
  • У Парламентській асамблеї Ради Європи опублікували заяву, в якій закликають Білорусь і Росію скасувати смертну кару.

"Українська правда" у Threads

Теми: Білорусь
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