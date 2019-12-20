В Беларуси расстреляли убийцу девушек

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Пятница, 20 декабря 2019, 02:21

17 декабря в Беларуси расстреляли 36-летнего мужчину, которого приговорили к высшей мере наказания за убийство двух девушек. 

Источник: Белсат со ссылкой на местное издание

Детали: Смертный приговор вынес Могилевский областной суд. 36-летнего жителя Бобруйска приговорили к высшей мере наказания за убийство двух девушек – 26-летней Кристины Крушкиной и 27-летней Алеси Климовой.

Преступник убил девушек в июле прошлого года в квартире своей матери в Бобруйске. Одну девушку Осипович зарезал, нанес ей 16 ножевых ранений, вторую убил молотком. Эксперты насчитали 77 ударов.

Ходатайства убийцы в Верховный суд и к руководителю страны остались без удовлетворения.

Напомним:

  • За последние 20 лет в Беларуси расстреляли более 400 человек.
  • В Парламентской ассамблее Совета Европы опубликовали заявление, в котором призывают Беларусь и Россию отменить смертную казнь.

Темы: Беларусь


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