В Беларуси расстреляли убийцу девушек
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Пятница, 20 декабря 2019, 02:21
17 декабря в Беларуси расстреляли 36-летнего мужчину, которого приговорили к высшей мере наказания за убийство двух девушек.
Источник: Белсат со ссылкой на местное издание
Детали: Смертный приговор вынес Могилевский областной суд. 36-летнего жителя Бобруйска приговорили к высшей мере наказания за убийство двух девушек – 26-летней Кристины Крушкиной и 27-летней Алеси Климовой.
Преступник убил девушек в июле прошлого года в квартире своей матери в Бобруйске. Одну девушку Осипович зарезал, нанес ей 16 ножевых ранений, вторую убил молотком. Эксперты насчитали 77 ударов.
Ходатайства убийцы в Верховный суд и к руководителю страны остались без удовлетворения.
Напомним:
- За последние 20 лет в Беларуси расстреляли более 400 человек.
- В Парламентской ассамблее Совета Европы опубликовали заявление, в котором призывают Беларусь и Россию отменить смертную казнь.
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