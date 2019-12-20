17 декабря в Беларуси расстреляли 36-летнего мужчину, которого приговорили к высшей мере наказания за убийство двух девушек.

Источник: Белсат со ссылкой на местное издание

Детали: Смертный приговор вынес Могилевский областной суд. 36-летнего жителя Бобруйска приговорили к высшей мере наказания за убийство двух девушек – 26-летней Кристины Крушкиной и 27-летней Алеси Климовой.

Преступник убил девушек в июле прошлого года в квартире своей матери в Бобруйске. Одну девушку Осипович зарезал, нанес ей 16 ножевых ранений, вторую убил молотком. Эксперты насчитали 77 ударов.

Ходатайства убийцы в Верховный суд и к руководителю страны остались без удовлетворения.

Напомним: