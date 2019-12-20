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В Європі затримали понад 300 учасників мафіозного клану

П'ятниця, 20 грудня 2019, 02:21
В Європі затримали понад 300 учасників мафіозного клану

Поліція Італії затримала понад 300 осіб під час масштабної спецоперації проти мафіозного клану Ндрангета.

Джерело: прес-служба місцевої поліції

Деталі: За допомогою спеціального відділу "було проведено 334 арешти в Італії, Німеччині, Швейцарії та Болгарії. Активів вилучено на 15 мільйонів євро".

За словами керівника прокуратури Катандзаро Ніколу Граттер, усього в справі правоохоронці вивчають роль 416 людей, які, ймовірно, причетні до незаконних дій мафіозі в південній провінції Вібо Валентія і місті Ломбарді.

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Теми: Італіяполіція
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