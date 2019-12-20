В Европе задержали более 300 участников мафиозного клана

156 просмотров
Пятница, 20 декабря 2019, 03:21

Полиция Италии задержала более 300 человек во время масштабной спецоперации против мафиозного клана Ндрангета.

Источник: пресс-служба местной полиции

Детали: С помощью специального отдела "было проведено 334 аресты в Италии, Германии, Швейцарии и Болгарии. Активов изъято на 15 млн. евро".

По словам руководителя прокуратуры Катандзаро Николу Граттер, всего в деле правоохранители изучают роль 416 человек, которые, вероятно, причастны к незаконным действиям мафиози в южной провинции Вибо Валентия и городе Ломбарди.

Темы: Италия полиция


powered by lun.ua
Материалы по теме
В суде над Маркивым в качестве доказательств использовали рос пропаганду — NYT 18 декабря 2019, 15:19
Денисова посетила Маркива и призвала Киев определить его статус 4 декабря 2019, 00:30
ОП: Апелляцию на приговор Маркиву суд рассмотрит весной 2020 года 21 ноября 2019, 22:42
Все новости
Главные новости
Рада проголосовала за реестр педофилов и химическую кастрацию
Украина и Россия достигли принципиального согласия о транзите газа
В Москве у ФСБ стрельба: есть убитые
Зеленский с детьми позвонил с вопросами к Богдану, Гончаруку и Баканову
Все новости
holiday

5 занятных вещей, которых вы могли не знать о Святом Николае его дне

социум

От чего умирают украинцы: новая интерактивная визуализация

holiday

30 украинских книг 2019 года, которые стоит подарить ребенку, подростку или семье

Поиск по сайту
Архив
Весь архів