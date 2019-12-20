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В Европе задержали более 300 участников мафиозного клана

Пятница, 20 декабря 2019, 02:21
В Европе задержали более 300 участников мафиозного клана

Полиция Италии задержала более 300 человек во время масштабной спецоперации против мафиозного клана Ндрангета.

Источник: пресс-служба местной полиции

Детали: С помощью специального отдела "было проведено 334 аресты в Италии, Германии, Швейцарии и Болгарии. Активов изъято на 15 млн. евро".

По словам руководителя прокуратуры Катандзаро Николу Граттер, всего в деле правоохранители изучают роль 416 человек, которые, вероятно, причастны к незаконным действиям мафиози в южной провинции Вибо Валентия и городе Ломбарди.

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Темы: Италияполиция
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