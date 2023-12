Трамп відреагував на оголошення імпічменту

Президент США Дональд Трамп заявив про те, що хоче негайного початку процесу в Сенаті Конгресу США в рамках імпічменту.

Джерело: Twitter

Деталі: Він заявив, що демократи не забезпечили належної процесу в Палаті представників - "ні юристів, ні свідків".

Пряма мова: "Тепер вони хочуть диктувати Сенату, як їм вести свій процес. Насправді у них нуль доказів, вони навіть показуватися не будуть. Вони хочуть залишитися в стороні. Я хочу негайного початку процесу!".

So after the Democrats gave me no Due Process in the House, no lawyers, no witnesses, no nothing, they now want to tell the Senate how to run their trial. Actually, they have zero proof of anything, they will never even show up. They want out. I want an immediate trial!