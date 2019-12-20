Трамп відреагував на оголошення імпічменту

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П'ятниця, 20 грудня 2019, 05:39

Президент США Дональд Трамп заявив про те, що хоче негайного початку процесу в Сенаті Конгресу США в рамках імпічменту. 

Джерело: Twitter

Деталі: Він заявив, що демократи не забезпечили належної процесу в Палаті представників - "ні юристів, ні свідків".

Пряма мова: "Тепер вони хочуть диктувати Сенату, як їм вести свій процес. Насправді у них нуль доказів, вони навіть показуватися не будуть. Вони хочуть залишитися в стороні. Я хочу негайного початку процесу!".

Нагадаємо:

  • Президенту США Дональду Трампу оголосили імпічмент на основі звинувачень у тиску на Україну - він став лише третім американським лідером, якому офіційно пред'явлені звинувачення у відповідності з Конституцією.

Теми: Трамп США імпічмент


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