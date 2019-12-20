Трамп отреагировал на объявление импичмента

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Пятница, 20 декабря 2019, 05:39

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что хочет немедленного начала процесса в Сенате Конгресса США в рамках импичмента.

Источник: Twitter

Детали: Он заявил, что демократы не обеспечили надлежащего процесса в Палате представителей - "нет юристов, ни свидетелей".

Прямая речь: "Теперь они хотят диктовать Сената, как им вести свой процесс. На самом деле у них ноль доказательств, они даже показываться не будут. Они хотят остаться в стороне. Я хочу немедленного начала процесса!".

Напомним:

  • Президенту США Дональду Трампу объявили импичмент на основе обвинений в давлении на Украину - он стал лишь третьим американским лидером, которому официально предъявлены обвинения в соответствии с Конституцией.

Темы: Трамп США импичмент


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