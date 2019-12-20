Трамп отреагировал на объявление импичмента

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что хочет немедленного начала процесса в Сенате Конгресса США в рамках импичмента.

Источник: Twitter

Детали: Он заявил, что демократы не обеспечили надлежащего процесса в Палате представителей - "нет юристов, ни свидетелей".

Прямая речь: "Теперь они хотят диктовать Сената, как им вести свой процесс. На самом деле у них ноль доказательств, они даже показываться не будут. Они хотят остаться в стороне. Я хочу немедленного начала процесса!".

So after the Democrats gave me no Due Process in the House, no lawyers, no witnesses, no nothing, they now want to tell the Senate how to run their trial. Actually, they have zero proof of anything, they will never even show up. They want out. I want an immediate trial! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 20, 2019

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