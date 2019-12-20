Канада повернула громадянство дітям російських шпигунів

Сини розсекречених російських шпигунів Олександр і Тімоті Вавилови через суд повернули собі громадянство Канади.

Джерело: "Укрінформ" із посиланням на рішення Верховного суду Канади

Деталі: Це рішення завершує п’ятирічну судову тяганину, розпочату Тімоті Вавиловим, коли Канада не дозволила йому відновити паспорт. Воно не підлягає оскарженню.

Свого часу Тімоті й Олександра депортували до РФ із батьками, які багато років працювали глибоко законспірованими радянськими, а потім російськими розвідниками. Їх повернули до Росії разом з іншими шпигунами в обмін на чотирьох агентів західних держав, серед яких був і Сергій Скрипаль.

Хоча Тімоті й Олександр були народжені на території Канади, уряд вважав, що громадянство вони набули незаконно, оскільки їхні батьки працювали на іншу державу. За законами країни, в такому разі право на громадянство за народженням не поширюється.

Однак адвокатам удалося довести у федеральному суді, що це правило поширюється лише на іноземців із захищеним статусом, наприклад, дипломатів, якими шпигуни під прикриттям не були. Верховний суд погодився з таким тлумаченням.

Батьки братів Вавилових зараз займаються успішною підприємницькою діяльністю у Росії. В’їзд до Канади їм закрито.