Канада вернула гражданство детям российских шпионов

Сыновья рассекреченных российских шпионов Александр и Тимоти Вавиловы через суд вернули себе гражданство Канады.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на решение Верховного суда Канады.

Детали: Это решение завершает пятилетнюю судебную тяжбу, начатую Тимоти Вавиловым, когда Канада не позволила ему восстановить паспорт. Оно не подлежит обжалованию.

В свое время Тимоти и Александра депортировали в РФ с родителями, которые много лет работали глубоко законспирированными советскими, а затем российскими разведчиками. Их вернули в Россию вместе с другими шпионами в обмен на четырех агентов западных государств, среди которых был и Сергей Скрипаль.

Хотя Тимоти и Александр были рождены на территории Канады, правительство сочло, что гражданство они получили незаконно, поскольку их родители работали на другое государство. По законам страны, в таком случае право на гражданство по рождению не распространяется.

Однако адвокатам удалось доказать в федеральном суде, что это правило распространяется только на иностранцев с защищенным статусом, например, дипломатов, которыми шпионы под прикрытием не являлись. Верховный суд согласился с таким толкованием.

Родители братьев Вавиловых сейчас занимаются успешной предпринимательской деятельностью в России. Въезд в Канаду им закрыт.