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Окупанти Криму катували сімферопольця, якому шиють тероризм – сестра

П'ятниця, 20 грудня 2019, 09:29
Окупанти Криму катували сімферопольця, якому шиють тероризм – сестра

Російські окупанти Криму при затриманні Дениса Кашука в Сімферополі піддавали його тортурам і погрозами змусили його відмовитися від послуг адвоката.

Джерело: пост поетеси, керівниці редакції літературних програм третього каналу Українського радіо "Культура" Олени Гусейнової у Facebook

Пряма мова: "17 грудня мій двоюрідний брат Денис Анатолійович Кашук, який живе в Симферополі, припинив виходити на зв‘язок з рідними та близькими.

19 грудня з‘ясувалося, що він утримується в кримському ФСБ і підозрюється в тероризмі. В час незаконного затримання мого брата катували, психологічно та фізично. Тортурами та погрозами брата примусили відмовитись від адвокатського супроводу і позбавили права на захист".

Деталі: Судове засідання щодо запобіжного заходу було призначено на 16:00 четверга, але перенесено на ранок п'ятниці, 20 грудня.

Гусейнова сподівається на увагу правозахисників до цієї ситуації.

Цьому передувало: 19 грудня Ольга Кащук повідомила, що ФСБ Росії затримала її чоловіка Дениса Кашука за підозрою у виготовленні вибухових речовин та зберіганні зброї.

Адвокат заявив, що Денис Кащук працював у сфері реклами і є аполітичною людиною .

Теми: КриманексіяФСБправа людини
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