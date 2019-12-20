Оккупанты Крыма пытали симферопольца, которому шьют терроризм – сестра

Российские оккупанты Крыма при задержании Дениса Кашука в Симферополе подвергали его пыткам и угрозами заставили его отказаться от услуг адвоката.

Источник: пост поэтессы, руководительницы редакции литературных программ третьего канала Украинского радио "Культура" Елены Гусейновой в Facebook

Прямая речь: "17 декабря мой двоюродный брат Денис Анатольевич Кашук, который живет в Симферополе, перестал выходить на связь с родными и близкими.

19 декабря выяснилось, что он содержится в крымском ФСБ и подозревается в терроризме. Во время незаконного задержания моего брата пытали, психологически и физически. Пытками и угрозами брата заставили отказаться от адвокатского сопровождения и лишили права на защиту".

Детали: Судебное заседание по мере пресечения было назначено на 16:00 четверга, но перенесено на утро пятницы, 20 декабря.

Гусейнова надеется на внимание правозащитников к этой ситуации.

Этому предшествовало: 19 декабря Ольга Кащук сообщила, что ФСБ России задержала ее мужа Дениса Кашука по подозрению в изготовлении взрывчатых веществ и хранении оружия.

Адвокат заявил, что Денис Кащук работал в сфере рекламы и является аполитичным человеком.