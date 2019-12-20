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Синоптик розповіла, коли чекати похолодання

П'ятниця, 20 грудня 2019, 11:45
Синоптик розповіла, коли чекати похолодання

На вихідних в Україні буде не по-зимовому тепло, але вітряно, з неділі прийдуть дощі, похолодання можливе в кінці наступного тижня.

Джерело: синоптик Наталка Діденко в Facebook

Пряма мова: "В Україні вихідними очікується знову підвищення температури повітря. Український клімат, помірно-континентальний - один з найсприятливіших. Хоча наші люди постійно ним незадоволені, але вони часто чимось незадоволені. Атмосфера, на щастя, зайнята своїми справами і не дуже прислухається до цієї синоптичної охлократії".

Деталі: Впродовж дня 21 грудня у більшості областей України очікується +5+10 градусів, на Заході та Півдні +7+13 градусів.

Дощі з`являться в суботу у західних областях, а в неділю поширяться на значну частину території України.

Вітер задуватиме з південного заходу і часом буде поривчастим, сильним.

У Києві на вихідних буде до +7+9 градусів, проте потепління очікується з хмарами та з вітерцем.

У суботу буде сухо, а в неділю у столиці подекуди пройде невеликий дощ. У понеділок дощів побільшає.

За словами синоптика, на передноворічному тижні в Україні буде спочатку тепло, з опадами, а похолодання прийде орієнтовно з 28-го грудня.

Нагадаємо: За даними метеорологів, грудень 2019 року став найтеплішим за 139 років спостереження.

Українська правда

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Теми: погода
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