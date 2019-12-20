Синоптик рассказала, когда ожидается похолодание

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Пятница, 20 декабря 2019, 12:45

На выходных в Украине будет не по-зимнему тепло, но ветрено, с воскресенья придут дожди, похолодание возможно в конце следующей недели.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook

Прямая речь: "В Украине выходными ожидается снова повышение температуры воздуха. Украинский климат, умеренно-континентальный – один из самых благоприятных. Хотя наши люди постоянно им недовольны, но они часто чем-то недовольны. Атмосфера, к счастью, занята своими делами и не очень прислушивается к этой синоптической охлократии".

Детали: В течение дня 21 декабря в большинстве областей Украины ожидается +5 +10 градусов, на Западе и Юге +7 +13 градусов.

Дожди появятся в субботу в западных областях, а в воскресенье распространятся на большую часть территории Украины.

Ветер будет задувать с юго-запада и временами будет порывистым, сильным.

В Киеве на выходных будет до +7 +9 градусов, однако потепление ожидается с облаками и с ветерком.

В субботу будет сухо, а в воскресенье в столице местами пройдет небольшой дождь. В понедельник дождей станет больше.

По словам синоптика, на предновогодней неделе в Украине будет сначала тепло, с осадками, а похолодание придет ориентировочно с 28-го декабря.

Напомним: По данным метеорологов, декабрь 2019 года стал самым теплым за 139 лет наблюдения.

Украинская правда
Темы: погода


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