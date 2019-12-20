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Молодики влаштували сутичку з поліцейськими на Хрещатику – 4 постраждалих

П'ятниця, 20 грудня 2019, 11:50
Молодики влаштували сутичку з поліцейськими на Хрещатику – 4 постраждалих

У центрі Києва декілька молодиків вступили у конфлікт із поліцейськими, а потім застосували сльозогінний газ та влаштували штовханину.

Джерело: поліція Києва

Дослівно: "Сьогодні на вулиці Хрещатик до працівників поліції під час несення служби підійшла група агресивно налаштованих осіб. Вони почали нецензурно висловлюватися, у результаті чого виник конфлікт.

У відповідь на вимоги поліцейських припинити правопорушення молодики застосували сльозогінний газ  та влаштували штовханину.

Для припинення протиправних дій молодиків поліція у відповідь використала сльозогінний газ та один із поліцейських здійснив попереджальний постріл у повітря". 

Деталі: До управління поліції доставили 8 учасників події для встановлення їхніх анкетних даних, надання пояснень та з’ясування обставин події.

Четверо поліцейських звернулися по медичну допомогу.

Подія зареєстрована в Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Печерського управління поліції.

Після першочергової перевірки діям правопорушників  буде надана правова кваліфікація.

Теми: поліціяКиїв
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