Молодчики устроили стычку с полицейскими на Крещатике – 4 пострадавших

В центре Киева несколько молодчиков вступили в конфликт с полицейскими, а затем применили слезоточивый газ и устроили потасовку.

Источник: полиция Киева

Дословно: "Сегодня на улице Крещатик к сотрудникам полиции во время несения службы подошла группа агрессивно настроенных лиц. Они начали нецензурно выражаться, в результате чего возник конфликт.

В ответ на требования полицейских прекратить правонарушение молодчики применили слезоточивый газ и устроили потасовку.

Для прекращения противоправных действий молодых людей полиция в ответ использовала слезоточивый газ и один из полицейских произвел предупреждающий выстрел в воздух".

Детали: В управление полиции доставили 8 участников происшествия для установления их личных данных, дачи объяснений и выяснения обстоятельств инцидента.

Четверо полицейских обратились за медицинской помощью.

Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции.

После первоочередной проверки действиям правонарушителей будет дана правовая квалификация.