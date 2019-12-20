Молодчики устроили стычку с полицейскими на Крещатике – 4 пострадавших
В центре Киева несколько молодчиков вступили в конфликт с полицейскими, а затем применили слезоточивый газ и устроили потасовку.
Источник: полиция Киева
Дословно: "Сегодня на улице Крещатик к сотрудникам полиции во время несения службы подошла группа агрессивно настроенных лиц. Они начали нецензурно выражаться, в результате чего возник конфликт.
В ответ на требования полицейских прекратить правонарушение молодчики применили слезоточивый газ и устроили потасовку.
Для прекращения противоправных действий молодых людей полиция в ответ использовала слезоточивый газ и один из полицейских произвел предупреждающий выстрел в воздух".
Детали: В управление полиции доставили 8 участников происшествия для установления их личных данных, дачи объяснений и выяснения обстоятельств инцидента.
Четверо полицейских обратились за медицинской помощью.
Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции.
После первоочередной проверки действиям правонарушителей будет дана правовая квалификация.