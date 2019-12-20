Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

За 5 років до в'язниці потрапили 1,7 тисяч українських військових

П'ятниця, 20 грудня 2019, 11:56
За 5 років до в'язниці потрапили 1,7 тисяч українських військових

Протягом п'яти років в Україні було засудили майже 10 тисяч військовослужбовців, серед них учасники бойових дій на Донбасі.

Джерело: інтерв’ю головного військового прокурора Віктора Чумака РБК-Україна

Пряма мова Чумака: "За минулі 5 років було засуджено близько 9,7 тисяч військовослужбовців. До реального позбавлення волі засуджено біля 1,7 тисяч осіб, з яких лише 359 є учасниками АТО (ООС)".

Деталі: Чумак відмовився озвучити кількість самогубств вчинених військовими. Сказав лише, що це менше 1% від всіх випадків.

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Останні новини
02:46
Росіяни заявили про збиття безпілотника, який нібито "летів на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запускали ударні БпЛА, також була ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
Усі новини...
Реклама: