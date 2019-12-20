За 5 років до в'язниці потрапили 1,7 тисяч українських військових

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П'ятниця, 20 грудня 2019, 12:56

Протягом п'яти років в Україні було засудили майже 10 тисяч військовослужбовців, серед них учасники бойових дій на Донбасі.

Джерело: інтерв’ю головного військового прокурора Віктора Чумака РБК-Україна

Пряма мова Чумака: "За минулі 5 років було засуджено близько 9,7 тисяч військовослужбовців. До реального позбавлення волі засуджено біля 1,7 тисяч осіб, з яких лише 359 є учасниками АТО (ООС)".

Деталі: Чумак відмовився озвучити кількість самогубств вчинених військовими. Сказав лише, що це менше 1% від всіх випадків.



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