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За 5 лет в тюрьму попали 1,7 тысяч украинских военных

Пятница, 20 декабря 2019, 11:56
За 5 лет в тюрьму попали 1,7 тысяч украинских военных

В течение пяти лет в Украине осудили почти 10 тысяч военнослужащих, среди них участники боевых действий на Донбассе.

Источник: интервью главного военного прокурора Виктора Чумака РБК-Украина

Прямая речь Чумака: "За прошедшие 5 лет было осуждено около 9700 военнослужащих. К реальному лишению свободы осуждено около 1700 человек, из которых лишь 359 являются участниками АТО (ООС)".

Детали: Чумак отказался озвучить количество самоубийств совершенных военными. Сказал только, что это менее 1% от всех случаев.

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