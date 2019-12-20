За 5 лет в тюрьму попали 1,7 тысяч украинских военных

В течение пяти лет в Украине осудили почти 10 тысяч военнослужащих, среди них участники боевых действий на Донбассе.

Источник: интервью главного военного прокурора Виктора Чумака РБК-Украина

Прямая речь Чумака: "За прошедшие 5 лет было осуждено около 9700 военнослужащих. К реальному лишению свободы осуждено около 1700 человек, из которых лишь 359 являются участниками АТО (ООС)".

Детали: Чумак отказался озвучить количество самоубийств совершенных военными. Сказал только, что это менее 1% от всех случаев.