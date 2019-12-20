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Україна подасть пропозиції з приєднання до "зеленої угоди" ЄС

П'ятниця, 20 грудня 2019, 12:27

Україна зацікавлена взяти активну участь у розробці та реалізації європейської "Нової зеленої угоди" (New Green Deal), і уряд вже готує пропозиції щодо того, як саме Київ може долучитися.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив віцепрем’єр-міністр Дмитро Кулеба, який 19 грудня провів телефонну розмову з головою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем.

"Наскільки мені відомо, нині є лише рамкове розуміння Угоди. І ЄС буде обговорювати деталі подальших кроків. Україна подасть свої пропозиції, які ЄС, сподіваємося, прихильно розгляне. Ми хочемо бути частиною цих зусиль ЄС з досягнення кліматично нейтральної економіки. Ми зробимо конкретні пропозиції, де Україна може взяти участь і стати невід’ємною частиною європейської політики "Нової зеленої угоди", - цитує Кулебу служба віцепрем'єр-міністра.

У свою чергу Боррель привітав наміри України щодо долучення до "Нової зеленої угоди".

Сторони також обговорили хід підготовки засідання Ради Асоціації Україна-ЄС у січні 2020 року. Кулеба поінформував європейського колегу, що Верховна рада ухвалила останній необхідний закон для початку процесу оцінювання готовності України до укладання Угоди ACAA ("промислового безвізу"), і тепер Україна розраховує на приїзд до Києва оціночної місії ЄС. Кулеба звернувся до Борреля з проханням посприяти надсиланню такої місії.

Боррель також запевнив, що сторона ЄС активно готується до засідання Ради Асоціації, аби зробити її максимально змістовно наповненою. Сторони домовилися, що експерти Європейської комісії та представництва України при ЄС активно проводитимуть консультації щодо очікуваних результатів засідання Ради Асоціації.

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